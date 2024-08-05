3 можливі причини падіння Біткоїна

За тиждень Біткоїн впав з багатотижневого піку в $70 000 до рівня нижче $55 000, а ненадовго навіть пробив рівень $50 000

Ринок криптовалют, який є постійно волатильним, знову зазнав удару з різних боків, але більшість з них можуть бути пов’язані зі Сполученими Штатами. Ось деякі з можливих причин, чому BTC так сильно впав.

Слабка економіка США

Минулий тиждень розпочався на мажорній ноті, коли 29 липня ціна Біткоїна злетіла на $3 000 і сягнула позначки $70 000 вперше з початку червня. Це сталося приблизно через день після виступу Дональда Трампа на конференції BTC 2024 в Нешвіллі, де він дав кілька грандіозних обіцянок, зокрема, пообіцявши звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера в перший же день свого перебування на посаді.

Будучи прихильником Біткоїна і криптовалют, його слова позитивно вплинули на весь ринок, але це було недовго. Пізніше того ж дня BTC впав на чотири тисячі, і продовжував падати до кінця тижня. Фактично, криптовалюта впала до $62 200 2 серпня ввечері після того, як США опублікували липневий звіт про зайнятість.

З нього випливало, що найбільша економіка світу може перебувати в більш тривожному стані, ніж багато хто вважав, оскільки рівень безробіття злетів до 4,3% — найвищого показника з жовтня 2021 року. Волл-стріт відреагував негайним падінням цін, як і криптовалюти.

Однак BTC та альткоїни продовжували падати протягом вихідних завдяки тому, що ними можна торгувати в режимі 24/7. Найбільший цифровий актив впав до 3-тижневого мінімуму трохи нижче $60 000, втративши таким чином більше десяти тисяч менш ніж за тиждень.

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На момент публікації ціна Біткоїна коливається в межах $53 000, але 5 серпня на недовгий проміжок часу, BTC опустився нижче $50 000.

Наступний крок ФРС

Як зазначалося вище, перераховані причини повністю пов’язані з США. В даному випадку варто зосередитися на їх центральному банку і його довгоочікуваному наступному кроці.

ФРС США продовжує відкладати зниження ставок, і ставки перебувають на багаторічному піку — від 5,25% до 5,50%. Однак тиск на голову ФРС Джерома Пауелла продовжує зростати, оскільки сенатор-демократ Елізабет Воррен закликала його скасувати свої плани щодо відпустки і знизити ставки вже зараз, а не чекати вересня, коли, на думку більшості експертів, це зниження відбудеться.

Нижчі відсоткові ставки, як правило, сприймаються як «бичачий» фактор для ризикових активів, таких як криптовалюта. Таким чином, ця невизначеність щодо наступного кроку ФРС може бути однією з причин, чому деякі інвестори вирішили покинути крипторинок, принаймні на даний момент.

Відтік з ETF

Дві вищезгадані причини насправді тісно пов’язані з цією. Повідомлення про слабку економіку США і невизначеність щодо дій Федерального резерву відлякали деяких інвесторів, особливо великих — тих, хто, як правило, використовує ETF, щоб отримати доступ до криптовалют.

2-3 серпня відтік з біткоїн-ETF злетів до майже $240 млн — найвищого показника за останні три місяці.

Потоки з ETF в минулому довели, що вони можуть мати негайний вплив на ціну BTC, особливо відтоки. Отже, вони можуть бути основною причиною падіння активу.

Але, не дивлячись, на таке різке падіння Роберт Кійосакі, відомий як автор серії книг про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато», стверджує, що він готовий купувати більше біткоїнів та дорогоцінних металів після останнього падіння цін.

«Крах – це час, коли хоробрі стають багатшими, а боягузи – біднішими….. Тому що вони продають або нічого не роблять. Світ наповнений бідними боягузами. Будьте розумними», — написав він.

Нагадаємо, що Біткоїн та Ethereum досягли найнижчих рівнів з початку року. Біткоїн (BTC) впав до рівнів, небачених з лютого, а Ethereum (ETH) повернувся до цін, небачених з січня.

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За матеріалами: Crypto Potato, U.Today.