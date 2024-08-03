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У липні хакери вкрали криптовалюти на $300 млн: які атаки були найбільшими

03.08.2024 15:00
Дарія Шуть
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Протягом липня криптохакери провели серію атак на компанії, пов’язані з цифровими активами, та викрали криптовалюти на мільйони доларів

У липні хакери вкрали криптовалюти на $300 млн: які атаки були найбільшими

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Найбільшим зломом минулого місяця була атака на централізовану індійську біржу WarizX, в якої було вкрадено криптовалюти на колосальні $266 млн. На мемкоїн Shiba Inu (SHIB) припадало майже половину криптовалют, які були вкрадені з біржі. Нещодавно біржа запустила план відновлення, який дозволяє користувачам негайно отримати доступ до 55% своїх активів.

Злом децентралізованої платформи для запозичення та кредитування криптовалют Compound займає друге місце зі вкраденою криптовалютою на $24 млн.

Третє місце займає берлінський криптовалютний агрегатор LI.FI, у якого хакери вкрали $8 млн. Була знову використана функція обміну перед мостом в протоколі.

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Minterest, MonoSwap і DeltaPrime також є серед проєктів, яким довелося мати справу з помітними інцидентами злому.

У липні дослідницька компанія TRM Labs підрахувала, що хакери вкрали криптовалюти на $1,38 млрд у першій половині цього року. Це значно більше порівняно з 2023-им. Однак цю різницю можна пояснити підвищенням цін на криптовалюту, а не погіршенням безпеки в секторі криптовалют.

У 2023 році кіберзлочинці вкрали криптовалюти на загальну суму $1,7 млрд у таких проєктів, як Euler Finance, Mixin Network, Poloniex тощо. Водночас хакерська діяльність Північної Кореї щодо криптовалют досягла рекордного піка минулого року, згідно з даними Chainalysis.

Раніше ми писали, що у травні криптовалютна спільнота зазнала нищівних збитків від хакерів, що призвело до найвищого рівня втрат у 2024 році.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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