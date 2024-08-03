У липні хакери вкрали криптовалюти на $300 млн: які атаки були найбільшими

Протягом липня криптохакери провели серію атак на компанії, пов’язані з цифровими активами, та викрали криптовалюти на мільйони доларів

Найбільшим зломом минулого місяця була атака на централізовану індійську біржу WarizX, в якої було вкрадено криптовалюти на колосальні $266 млн. На мемкоїн Shiba Inu (SHIB) припадало майже половину криптовалют, які були вкрадені з біржі. Нещодавно біржа запустила план відновлення, який дозволяє користувачам негайно отримати доступ до 55% своїх активів.

Злом децентралізованої платформи для запозичення та кредитування криптовалют Compound займає друге місце зі вкраденою криптовалютою на $24 млн.

Третє місце займає берлінський криптовалютний агрегатор LI.FI, у якого хакери вкрали $8 млн. Була знову використана функція обміну перед мостом в протоколі.

Читайте також: Genesis Trading перемістив $126 млн в Ethereum: що буде далі з ETH

Minterest, MonoSwap і DeltaPrime також є серед проєктів, яким довелося мати справу з помітними інцидентами злому.

У липні дослідницька компанія TRM Labs підрахувала, що хакери вкрали криптовалюти на $1,38 млрд у першій половині цього року. Це значно більше порівняно з 2023-им. Однак цю різницю можна пояснити підвищенням цін на криптовалюту, а не погіршенням безпеки в секторі криптовалют.

У 2023 році кіберзлочинці вкрали криптовалюти на загальну суму $1,7 млрд у таких проєктів, як Euler Finance, Mixin Network, Poloniex тощо. Водночас хакерська діяльність Північної Кореї щодо криптовалют досягла рекордного піка минулого року, згідно з даними Chainalysis.

Раніше ми писали, що у травні криптовалютна спільнота зазнала нищівних збитків від хакерів, що призвело до найвищого рівня втрат у 2024 році.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти, що досягнуть ринкової капіталізації $10 млрд у серпні

Скільки DOGE належить Віталіку Бутеріну

У США представлено новий законопроєкт про Біткоїн

За матеріалами U.Today