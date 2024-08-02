Genesis Trading перемістив $126 млн в Ethereum: що буде далі з ETH

Genesis Trading, головний гравець у сфері цифрових активів, здійснює значні перекази Ethereum на тлі нестабільності цін і невизначеності ринку

Так, Genesis Trading перемістив $126 млн в Ethereum. Компанія перевела 27 500 ETH (вартістю приблизно $87,09 млн) на адресу, що починається з 0xcbCF, і додаткові 12 500 ETH (близько $39,59 млн) на адресу, яка починається з 0x72FE.

Імовірно, ці операції є частиною ліквідаційної процедури банкрутства. Через це криптоспільнота перебуває у стані підвищеної готовності.

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Також ця подія збігається з боротьбою ETH за збереження ключових цінових рівнів після запуску Ethereum-ETF, малюючи складну картину найближчого майбутнього другої за величиною криптовалюти.

Попри нещодавній запуск Ethereum-ETF, який, як передбачалося, підвищить вартість криптовалюти, ETH важко утримує свою позицію вище $3500 і зараз наближається до критичного рівня підтримки в $3100. Здається, запуск відбувався за класичною схемою «купи чутки, продай новини».

Що відбувається з Ethereum

Аналітики ринку відзначають, що хоча ETH ненадовго відновився до $3143, торгівля нижче прорваної висхідної лінії тренду може спонукати ведмедів збільшити короткі позиції, потенційно підштовхнувши ціну нижче $3000. Щоб відновити бичачий прогноз, ETH має повернути цю лінію тренду як підтримку та націлитися на область вище $3500.

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Ці події відбуваються на тлі останніх економічних подій та ринкових тенденцій. Засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) продемонструвало стриману позицію ФРС, а вересневе зниження ставки вже повністю враховане в ціні. Однак ці позитивні настрої на фондовому ринку не вплинули на ринок криптовалют, де почався масовий розпродаж.

Трейдери уважно стежать за щоденним відтоком Ethereum-ETF і потенційним тиском на пропозицію з боку таких джерел, як Mt. Gox і уряд США. Деякі аналітики пропонують використовувати такі стратегії, як накопичувачі, щоб систематично купувати ETH нижче $3 000, враховуючи можливість ринкового періоду з обмеженим діапазоном. Ці фактори в сукупності створюють складну картину найближчого майбутнього Ethereum, з викликами і потенційними можливостями для інвесторів і трейдерів.

Нагадаємо, кити Ethereum поступово повертаються на ринок після нещодавніх позитивних подій навколо ETH, що демонструє відновлення оптимізму серед інституційних та роздрібних інвесторів щодо цього криптоактиву.

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За матеріалами CoinGape