У США представлено новий законопроєкт про Біткоїн

Сенатор Сполучених Штатів Америки Синтія Ламміс представила новий законопроєкт, спрямований на те, щоб зробити Біткоїн стратегічним активом для федерального уряду.

Сенатор від штату Вайомінг Синтія Ламміс, яка підтримує криптовалюту, представила свій законопроєкт про Біткоїн 31 липня.

Запропонований «Закон про Біткоїн» має на меті додати 1 мільйон BTC, що за поточними цінами становить близько $64 млрд, до державних резервів США протягом п’яти років:

«Забезпечити прозоре управління авуарами біткоїнів федерального уряду, компенсувати витрати, використовуючи певні ресурси Федеральної резервної системи та для інших цілей».

Стратегічний резерв біткоїнів

Закон також відомий як «Закон про стимулювання інновацій, технологій та конкурентоспроможності через оптимізацію інвестицій в масштабах всієї країни від 2024 року». Вибір активу обґрунтовується тим, що Біткоїн продемонстрував стійкість, широке розповсюдження та слугував засобом обміну та збереження вартості протягом понад десять років.

Сенатор Ламміс також заявила про необхідність «фінансового лідерства» в цифрову епоху. Програма має на меті купувати 200 000 BTC на рік, і вони будуть здійснюватися прозоро, щоб мінімізувати ринкові збої. Міністр фінансів зможе коригувати графік купівлі залежно від ринкових умов.

Мінімальний термін зберігання придбаних біткоїнів становитиме 20 років, а після цього не більше 10% можна буде продавати протягом будь-яких двох років.

Планується створити децентралізовану мережу безпечних сховищ біткоїнів по всій території США з використанням холодильних камер для їх зберігання. Сховища будуть географічно розподілені, щоб мінімізувати ризик одночасної компрометації.

Вони також впроваджуватимуть найсучасніші заходи фізичної та цифрової безпеки, консультуючись з міністерствами оборони та внутрішньої безпеки.

Щоквартально надаватимуться звіти про запаси з публічним криптографічним засвідченням, а для перевірки правдивості звітів залучатимуться незалежні сторонні аудитори.

У законопроєкті також чітко зазначено, що уряд не може вилучати або конфісковувати законно придбані приватними особами біткоїни, і підтверджується право фізичних і юридичних осіб купувати, зберігати, передавати або розпоряджатися BTC на законних підставах.

Раніше ми писали про те, що Конгрес США ухвалив законопроєкт FIT21 про криптовалюти: у чому його важливість.

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За матеріалами cryptopotato.com