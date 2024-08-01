Tether заробила рекордну суму з початку року

У фінансовому звіті за перше півріччя 2024-го Tether заявила про зростання консолідованого капіталу компанії та рекордний чистий прибуток

Tether Group (емітент стейблкоїна USDT) повідомила про чистий операційний прибуток за перші шість місяців цього року на рівні $5,2 млрд, що стало рекордним показником для компанії.

Безпосередньо у другому кварталі Tether заробила $1,3 млрд, а власні активи компанії збільшилися на $520 млн. Станом на 30 червня чистий консолідований капітал фірми сягнув $11,9 млрд.

Більшу частину резервів Tether традиційно становлять казначейські облігації. Вони оцінюються приблизно в $97,6 млрд і перевищують показники таких країн, як Німеччина, Австралія та ОАЕ.

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Серед усіх активів Tether 4% займає Біткоїн. Падіння вартості BTC призвело до нереалізованих збитків на суму $653 млн. Однак компанія змогла компенсувати втрати шляхом зростання вартості золота. Його в резервах емітента USDT 3,22%.

Також Tether заявила про випуск стейблкоїнів на суму $8,3 млрд у другому кварталі 2024-го. В обігу наразі перебуває понад 118,4 млрд USDT.

При цьому компанія регулярно реінвестує отриманий прибуток у різні проєкти в галузі штучного інтелекту (ШІ), а також майнінг, інфраструктуру даних і освіту. Однак значний обсяг надлишкових резервів у розмірі $5,3 млрд зберегли для подальшої стабільності USDT.

Нагадаємо, CEO компанії Tether Паоло Ардоіно оголосив про новий продукт від емітента стейблкоїна USDT. Він повідомив, що розроблюваний сервіс стане важливим елементом «футуристичної екосистеми» компанії.

Ардоіно зазначив, що продукт буде на основі відкритого коду, але не розкрив подробиць чи термінів його запуску.

Також ми писали, що Tether запускає новий стейблкоїн з прив’язкою до золота. Розроблений компаніями Moon Gold NA, S.A. de C.V. та Moon Gold El Salvador, S.A. de C.V., які є членами Tether Group, Alloy by Tether має на меті переосмислити стабільність у цифровій економіці, поєднуючи сильні сторони стабільної розрахункової одиниці з безпекою та надійністю золота.

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За матеріалами Incrypted