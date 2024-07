CEO Tether анонсував запуск нового продукту

CEO компанії Tether Паоло Ардоіно оголосив про новий продукт від емітента стейблкоїна USDT. Він повідомив, що розроблюваний сервіс стане важливим елементом «футуристичної екосистеми» компанії

Ардоіно зазначив, що продукт буде на основі відкритого коду, але не розкрив подробиць чи термінів його запуску.

Користувачі соцмережі X висунули різні припущення щодо цього проєкту. Деякі вважають, що це може бути пов’язано з компанією Holepunch. Інші говорять про можливу співпрацю між Lightning Network та емітентом USDT.

A new open-source project is brewing at @Tether_to

Will be an important layer of our futuristic ecosystem.

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) July 28, 2024