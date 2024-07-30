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CEO Tether анонсував запуск нового продукту

30.07.2024 18:10
Ольга Деркач
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CEO компанії Tether Паоло Ардоіно оголосив про новий продукт від емітента стейблкоїна USDT. Він повідомив, що розроблюваний сервіс стане важливим елементом «футуристичної екосистеми» компанії

CEO Tether анонсував запуск нового продукту

CEO Tether анонсував запуск нового продукту Фото: freepik.com

Ардоіно зазначив, що продукт буде на основі відкритого коду, але не розкрив подробиць чи термінів його запуску.

Користувачі соцмережі X висунули різні припущення щодо цього проєкту. Деякі вважають, що це може бути пов’язано з компанією Holepunch. Інші говорять про можливу співпрацю між Lightning Network та емітентом USDT.

Критика на адресу Паоло Ардоіно та компанії Tether теж мала місце. Деякі користувачі вважають, що фірма повинна лише «друкувати» стейблкоїни та «накачувати» Біткоїн. На їхню думку, це єдине практичне застосування USDT.

Окрім анонсу нового продукту, Ардоіно також повідомив про значні зміни у політичній ситуації в США. Він зазначив, що один із кандидатів у президенти нарешті визнав важливість стейблкоїнів і необхідність створення нормативної бази для цього класу активів.

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Очевидно, що CEO Tether мав на увазі виступ Дональда Трампа на конференції Bitcoin 2024. Під час своєї промови Трамп знову висловив підтримку криптоактивам і пообіцяв створити «стратегічний національний резерв першої криптовалюти».

Паоло Ардоіно впевнений, що визнання Біткоїна як «значущого джерела добробуту» сприятиме реалізації права користувачів на фінансову свободу.

Нагадаємо, що Tether запускає новий стейблкоїн з прив’язкою до золота. Розроблений компаніями Moon Gold NA, S.A. de C.V. та Moon Gold El Salvador, S.A. de C.V., які є членами Tether Group, Alloy by Tether має на меті переосмислити стабільність у цифровій економіці, поєднуючи сильні сторони стабільної розрахункової одиниці з безпекою та надійністю золота.

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За матеріалами: Incrypted.

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнології
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