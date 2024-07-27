Майбутнє Біткоїна визначить Вашингтон — Трамп на конференції Bitcoin 2024

Дональд Трамп виступив на масштабній конференції «Біткоїн 2024» в Нешвіллі, штат Теннессі. Вашій увазі ключові тези промови

Виступаючи в суботу в переповненому залі перед більш ніж 3000 учасників конференції Bitcoin Conference 2024 в Нешвіллі, Трамп сказав про Біткоїн: «Я хочу, щоб його видобували, карбували і виробляли в США. Нам потрібно, щоб кожен BTC знаходився в Сполучених Штатах».

«Якщо мене оберуть, політика моєї адміністрації полягатиме в тому, щоб зберегти 100% біткоїнів, якими володіє або придбає уряд США, в майбутньому. Це буде фактично ядром стратегічного національного запасу біткоїнів», — сказав 45-й президент США.

Трамп заявив, що Біткоїн — дев’ятий за вартістю актив у світі (ринкова капіталізація BTC станом на 28 липня 2024 року — $1,35 млрд), — колись обійде золото.

Він назвав Біткоїн не просто дивом технології, а дивом співпраці та людських досягнень і пообіцяв припинити те, що він називає «переслідуванням» криптовалютного сектору під час свого потенційного майбутнього президентства.

«Біткоїн летить на Місяць, як ми говоримо, — зазначив Трамп. — Ви будете дуже задоволені мною».

Користуючись нагодою політик наголосив, що пишається тим, що став першим кандидатом у президенти США, який приймає пожертви на передвиборчу кампанію у криптовалюті (біткоїни, Ethereum, токени XRP від Ripple і стейблкоїни USDC тощо). Наразі він зібрав понад $4 млн у криптовалюті.

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Також серед найголосніших заяв Трампа — плани звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера (хто може зайняти його місце, читайте тут), і пом’якшити довічне ув’язнення натхненника «Шовкового шляху» Росса Ульбріхта в перший же день свого повернення на посаду (це американець, який відбуває довічне ув’язнення за створення та керування вебсайтом даркнету «Silk Road» з 2011 року до арешту в 2013 році. Сайт працював як прихована служба у мережі Tor і сприяв продажу наркотиків та інших незаконних продуктів і послуг).

Під час своєї ключової промови на Біткоїн-конференції в Нешвіллі Трамп підкреслив, що реальною загрозою для домінування долара США є не Біткоїн, а політичні рішення з Вашингтона.

У цілому коментарі 45-го президента США свідчать про повну зміну позиції нинішньої адміністрації щодо регулювання та нагляду за криптовалютами. Він пообіцяв, що в перший день свого президентства (якщо його оберуть), він збере «раду по Біткоїну» для створення «прозорих правил регулювання».

Трамп також оголосив про свій намір доручити Міністерству фінансів припинити зусилля з розробки цифрової валюти центрального банку (CBDC).

Конференція завершилася обіцянкою Дональда Трампа бути «за Біткоїн» і «за інновації», якщо його оберуть президентом США. За його словами, Сполучені Штати стануть «криптовалютною столицею планети» та «світовою біткоїн-супердержавою». Він наголосив, що якщо американці не приймуть криптотехнології, то Китай їх обгонить.

Раніше ми писали, що віцепрезидентка і кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс, ймовірно, не дуже позитивно ставиться до Біткоїна.

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Допоміжні матеріали coindesk.com, tennessean.com, uk.wikipedia.org, coinmarketcap.com, youtube.com/live, investing.com.