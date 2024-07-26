Біткоїн злетів до $67 000: причини

Сьогодні ціни на криптовалюти запалили оптимізм інвесторів, відновивши бичачу траєкторію. BTC злетів до $67 тис., а ETH, SOL та XRP наслідують висхідний тренд

Сьогодні ціни на криптовалюти викликали значний оптимізм інвесторів, відновивши бичачий рух. Ціна біткоїна (BTC) злетіла до рівня $67 тис., тоді як альткоїни з найвищою ринковою капіталізацією слідували за нею, демонструючи зростаючий імпульс. Світова ринкова капіталізація криптовалют зросла на 3,61% і сьогодні становить $2,39 трлн. Крім того, загальний обсяг торгів за минулу добу збільшився на 9,50% до $83,84 млрд.

Ціна Біткоїна

Графік ціни BTC показав значне зростання на 4,63%, досягнувши наразі $67 150. 24-годинні мінімуми та максимуми флагмана криптовалюти були зафіксовані на рівні $63 473,47 та $67 445,57 відповідно.

Зростання цін відбувається на тлі масштабної купівлі BTC на суму $100 млн майнерською компанією Marathon Digital. Крім того, сьогоднішні дані Spotonchain показали, що “розумний кит” накопичив колосальні 1 147 BTC, натякаючи на те, що криптовалюта може бути готова до подальшого зростання.

Тим часом домінування Біткоїна на ринку зросло на 0,51% до $55,40% сьогодні. Ф’ючерсний індекс BTC підскочив на 3,65%, що супроводжувалось збільшенням обсягу деривативів на 8,54%, натякаючи на висхідний ринковий тренд для монети.

Ціни на топові альткоїни

ETH продемонстрував зростання на 2,40% і сьогодні торгується на рівні $3 237,14. 24-годинні мінімуми та максимуми Ethereum були зафіксовані на рівні $3 088,76 і $3 259,14 відповідно.

Варто зазначити, що відтік з Grayscale ETH ETF (ETHE) перевищив $1,1 млрд за три дні після запуску ETF. З іншого боку, гаманець BlackRock Ethereum ETF отримав понад 76 тис. ETH від Coinbase, вирівнявши свій AUM.

SOL також продемонструвала зростання вартості на 3,59%, досягнувши сьогодні $176,10. 24-годинні мінімуми та максимуми Solana були зафіксовані на рівні $165,93 і $176,68 відповідно.

За минулий день криптовалюта XRP консолідувалася біля рівня $0,60. Наразі її ціна становить $0,605, що на 0,12% менше, ніж вчора. 24-годинні піки та падіння криптовалюти становили $0,5869 та $0,6238 відповідно.

Курс DOGE виріс на 5,22% і сьогодні монета торгується на рівні $0,1288. Shiba Inu зросла на 4,64% до $0,00001683.

Раніше ми писали про те, що Біткоїн зафіксував епічну тижневу свічку.

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За матеріалами coingape.com