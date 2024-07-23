Яку стратегію обрати при просіданні Біткоїна: думка провідного аналітика

Інвестори в BTC можуть бути у виграші, використовуючи цю стратегію під час неминучих падінь активу

Протягом свого бичачого циклу Біткоїн (BTC) пережив до семи болючих корекцій. Кожна з них відкриває для інвестора нові можливості. Стратегічно інвестуючи під час регулярних падінь ціни BTC і використовуючи такі стратегії, як усереднення доларової вартості (DCA), криптотрейдери можуть потенційно підвищити свій прибуток, одночасно керуючи ризиками.

Такою думкою поділився аналітик, який працює в мережі під ніком @IT_Tech_PL на X.

#Bitcoin Corrections: Strategic Investment Opportunities “By strategically investing during these drawdowns and leveraging techniques like DCA, investors can potentially enhance their returns while managing risk.” –By @IT_Tech_PL Read more 👇https://t.co/gLIf7dF1fH pic.twitter.com/93UwQONf27 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 22, 2024

У своєму останньому огляді “Навігація по корекціях Біткоїна: Стратегічні інвестиційні можливості” дослідник проаналізував перспективи використання діаграми аналізу просідання ціни BTC від CryptoQuant. Графік демонструє відносний вплив просадки (глибини падіння) порівняно з локальними максимумами ціни.

На графіку виділені “зони” з пороговими значеннями просадки в 10%, 15% і 20%. Найболючіша зона на цьому графіку виглядає найбільш привабливою для макроінвесторів, каже аналітик:

“Червоні та коричневі зони просідання (15-20% корекції) можна розглядати як стратегічні можливості для купівлі. Використовуючи DCA, замість того, щоб намагатися знайти дно кожного падіння, ви можете зробити розумну ставку.”

Ця методика покликана зменшити ризики й розробити збалансованішу стратегію купівлі на зростаючому ринку. Крім того, перевірка ринкових настроїв може бути цінним додатковим інструментом для виявлення можливостей для купівлі Біткоїна. Детальніше про це в нашій статті “Як оцінювати ринкові настрої перед купівлею криптовалюти”.

Біткоїн проходить через 35-45% просідання кожного циклу

Періоди значного просідання часто збігаються з негативними ринковими настроями, що може створити можливості для купівлі для тих, хто має довгострокову перспективу, підсумовує аналітик. Зауважимо, що проходження через 35-45% корекції є природною поведінкою для Біткоїна в кожному бичачому циклі.

Для поточного ралі падіння ціни на 26% у березні-червні 2024 року є найболючішою корекцією на сьогодні. Після її завершення ціна Біткоїна за два тижні зросла майже на 22%, досягнувши поточного локального максимуму понад $68 000. На момент написання матеріалу ціна BTC становила $66 930, впавши на 0,5% за останні 24 години.

Якщо ви ще не знайомі зі стратегією DCA, обов’язково прочитайте наші статті на цю тему:

За матеріалами U.Today