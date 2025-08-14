close-btn
Сатоші Накамото тепер багатший за Білла Гейтса

14.08.2025 17:00
Ольга Деркач

Сатоші Накамото, псевдонімний творець Біткоїна (BTC), настільки ж заможний, наскільки й загадковий — і його статки продовжують зростати

Сатоші Накамото тепер багатший за Білла Гейтса Фото: freepik.com

Зокрема, головний розробник першої і найпопулярнішої у світі криптовалюти зараз має статки майже $133,5 млрд.

Це ставить його вище за Білла Гейтса за рівнем багатства, адже засновник Microsoft має «лише» $118,7 млрд.

Новий історичний максимум Біткоїна

Рекорди б’є не лише Сатоші. У четвер, 14 серпня, Біткоїн підскочив на 3,4% за день і досягнув нового історичного максимуму — $124 457.

З ринковою капіталізацією $2,456 трлн BTC тепер став п’ятим за величиною активом у світі, обігнавши навіть Google.

Криптовалюта отримала потужний імпульс завдяки зростанню очікувань на пом’якшення монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС), відновленню інституційних вливань та загальному оптимізму ринку після завершення справи Ripple проти Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Цікаве по темі: Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH

Додатково сприяли ініціативи президента Дональда Трампа щодо включення альтернативних активів у пенсійні плани 401(k), що відкрило шлях для інвестування $12 трлн пенсійних коштів у Біткоїн.

Такі політики дозволили загальній капіталізації крипторинку сягнути $4,18 трлн — це на 67% більше, ніж у листопаді 2024 року, коли Трамп здобув перемогу на виборах, і ринок оцінювався у $2,5 трлн.

Нагадаємо, що на тлі триваючого булрану Біткоїна (BTC) актив досягнув помітної віхи — минув понад рік від останнього випадку, коли провідні медіа чи фінансові коментатори оголошували його «мертвим». Тривала відсутність нових заяв про «смерть» відображає зміну настроїв, спричинену низкою факторів. Зокрема, інституційне прийняття стало ключовим чинником, особливо після того, як у березні 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила запуск спотових ETF на Біткоїн.

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinГрошіСвітНовини
