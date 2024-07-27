Що Камала Гарріс говорить про Біткоїн та куди інвестує гроші

Віцепрезидентка і кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс, ймовірно, не дуже позитивно ставиться до Біткоїна

За словами генерального директора Bitcoin Magazine Девіда Бейлі, Гарріс у приватних розмовах називала Біткоїн «грошима для злочинців».

«Великий донор-демократ розповів мені, що Камала приватно сказала: «Біткоїн — це гроші для злочинців», — зазначив він.

Але він запропонував людям не робити поспішних висновків без доказів.

«Факт в тому, що вона ніколи публічно не говорила і не голосувала за законопроєкти, пов’язані з криптовалютами. Ми не повинні поспішати заповнювати прогалину власними судженнями», — заявив Адамс.

Раніше Бейлі заявляв, що кампанія Гарріс веде переговори з його командою про виступ на Bitcoin Conference, найбільшій у світі конференції, присвяченій Біткоїну.

Однак згодом заявив, що Гарріс не буде виступати на майбутній Bitcoin Conference 2024. Він сказав, що це не дивно, додавши, що її відсутність свідчить про постійну напруженість між нинішньою адміністрацією та криптовалютною спільнотою, особливо щодо регуляторних підходів.

Тим не менш, Гарріс не робила жодних помітних публічних заяв про криптовалюту або Біткоїн протягом своєї політичної кар’єри. Відсутність коментарів ускладнює визначення її точних поглядів на це питання.

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Тим часом, кандидат від республіканців Дональд Трамп зайняв прокриптовалютну позицію. Трамп активно взаємодіє з крипто-спільнотою і позиціонує себе як крипто-кандидат. Він візьме участь у Біткоїн-конференції в Нешвіллі разом з іншими відомими особистостями, такими як Кеті Вуд, Роберт Ф. Кеннеді-молодший та Майкл Сейлор.

Після того, як чинний президент США Джо Байден вийшов з президентських перегонів, підтримавши натомість свою віцепрезидентку Камалу Гарріс, громадськість стала більше цікавитися нею, зокрема тим, як і куди вона інвестує свої гроші.

Так сталося, що її звіт про розкриття фінансової інформації за 2023 рік показує, що статки Камали Гарріс становлять від $2 до $6 млн.

Незалежно від конкретної суми, більшу частину статків Гарріс складають зарплати на державній службі, книжкові угоди та виступи, а також різні інвестиції, які вона зробила разом зі своїм чоловіком Дугласом Емхоффом, і вартість яких з часом зросла в ціні.

Зокрема, серед найцінніших інвестицій — банківський депозит Емхоффа, біржовий фонд (ETF) корпоративних облігацій iShares Broad USD Investment Grade, біржовий фонд iShares TR Core MSCI EAFE ETF та пенсійний план з визначеними виплатами San Francisco Employees Retirement System, кожен вартістю $250 000 — $500 000.

Що стосується інших інвестицій Харріс, то вони включають два особисті банківські рахунки, один вартістю від $50 001 до $100 000, а інший — від $500 001 до $1 млн, а також спільний з чоловіком банківський рахунок вартістю від $50 001 до $100 000, а також багато іншого майна.

Насправді, її інші активи включають фонд акцій S&P 500 з великою капіталізацією San Francisco Deferred Compensation Plan (SFDCP), фонд акцій S&P 500 з великою капіталізацією SFDCP, фонд акцій Vanguard Mid-Cap ETF (VO), iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG), iShares Broad USD High Yield Corporate Bonds ETF (USHY), Vanguard Value Index ETF (VTV) та Vanguard Growth Index ETF (VUG), кожен з яких коштує від $100 001 до $250 000.

Нарешті, віцепрезидентка та її чоловік також володіють будинком площею 3500 квадратних футів (325 квадратних метрів) у Лос-Анджелесі, який зараз коштує близько $5 млн, згідно з оцінками Zillow.

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За матеріалами: Finbold, Crypto Briefing.