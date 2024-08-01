Голова ФРС США зробив важливі заяви для крипторинку

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Павелл під час прес-конференції дав зрозуміти, що центральний банк готовий до довгоочікуваного зниження ставки вже у вересні цього року

Наразі ФРС залишила облікову ставку на рівні 5,25%-5,5%, посилаючись на «деякий подальший прогрес» на шляху до досягнення цілі в 2% інфляції.

Як зазначив Павелл, економіка зараз «наближається» до тієї точки, коли зниження поточної облікової ставки буде доречним, за умови, що дані по інфляції залишатимуться обнадійливими.

«У цьому сенсі ми будемо залежати від даних, але не від точки даних», — додав він.

Були певні дебати щодо доцільності першого зниження ставки вже в липні цього року. Однак ФРС вирішила почекати до наступного засідання. За словами Павелла, рішення було одноголосним. При тому він додав, що зниження на 50 базисних пунктів поки не розглядається.

«Я не хочу говорити конкретно про те, що ми збираємося робити, але це не те, про що ми зараз думаємо», – сказав він.

До цього засідання ринки очікували зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів на засіданні в середині вересня. Крім того, ринки оцінювали ймовірність зниження ставки на 75 базисних пунктів на останньому засіданні ФРС у 2024 році в середині грудня на рівні близько 60%.



Наразі центробанки ретельно відстежують потенційні ознаки слабкості на ринку праці.

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«Загальний обсяг даних свідчить про нормалізацію ринку праці. Ми уважно стежимо за тим, щоб це продовжувало залишатися так», — сказав він.

Інвестори схвально сприйняли цю заяву, піднявши акції до максимумів дня. Індекс Dow Jones Industrial Average додав понад 450 пунктів, або 1,12%, а S&P 500 підскочив на цілих 2,12%. Nasdaq Composite перевищив 3% на максимумі.

Але трейдерам варто було б стримувати свої очікування, коли мова йде про зниження ставок, зазначає Скотт Рен, старший стратег по глобальним ринкам в Wells Fargo Investment Institute.

«Процентні ринки мали звичку бути занадто оптимістичними, коли мова йшла про зниження ставок протягом останніх двох років, — заявив він. — Ми підозрюємо, що зараз ринки надто оптимістичні».

Також Павелл додав, що ФРС не збирається інтегрувати CBDC — цифрову форму існуючих фіатних грошей, що емітовані центральним банком і є загальнодоступним законним платіжним засобом на території країни.

Зазвичай криптовалюти реагують на коливання на зниження ставки так, як і акції. Ціни на криптовалюту знижуються, коли відсоткові ставки мають тенденцію до зростання, а коли ставки готуються до падіння в найближчій перспективі, ціни на криптовалюту суттєво зростають.

Накприлад, криптовалюти відреагували на зниження ліквідності, як і інші ризиковані активи, падінням, коли ФРС оголосила в листопаді 2021 року про свій намір підвищити ставки, а потім протягом усього 2022 року, коли ФРС агресивно реалізовувала свої наміри. Але нестабільність у банківському секторі змусила багатьох трейдерів підвищити ціни на криптовалюту, вірячи в те, що в майбутньому зростання ставок буде менш різким. І коли 10-річні ставки досягли піку в жовтні 2023 року, а потім впали, криптовалюти зросли, оскільки шлях до зниження процентних ставок став очевидним.

Павелл заявив, що «на цьому засіданні точилася справжня дискусія». ФРС, ймовірно, не ризикнула знову розпалити інфляційну пожежу, несподівано знизивши ставку в липні. Тим часом, ймовірність зниження ставки у вересні наразі становить 93,5%.

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За матеріалами: U.Today, Incrypted, CNBC, CoinDesk, BankRate.