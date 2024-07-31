SEC виключає Solana зі списку цінних паперів

Рішення SEC виключити Solana зі списку цінних паперів свідчить про те, що влада США змінює підхід до регулювання криптовалют

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) планує внести зміни до своєї первісної скарги проти Binance, що може усунути необхідність для суду приймати рішення щодо токенів, які раніше були класифіковані як цінні папери.

Спільне клопотання з’явилося на тлі активізації зусиль кандидатів у президенти, спрямованих на залучення прихильних до криптовалют виборців у Сполучених Штатах.

SEC вирішила внести поправки до скарги

У заяві SEC від 30 липня зазначено, що вона повідомила Binance, її американську філію і засновника Чанпена Чжао про свій намір внести зміни до скарги, зокрема, щодо “цінних паперів криптоактивів третіх осіб”, тим самим скасувавши необхідність винесення судового рішення за цими звинуваченнями.

«SEC повідомила відповідачів, що має намір отримати дозвіл на внесення змін до своєї скарги, в тому числі щодо «криптоактивних цінних паперів третіх осіб», як це визначено в об’єднаному запереченні SEC проти клопотання відповідачів про відмову в задоволенні позову, Dkt. № 172, що позбавляє суд необхідності виносити рішення щодо достатності звинувачень щодо цих токенів на цей час».

Остання заява являє собою зміну підходу SEC у порівнянні з листопадовим позовом, в якому регулятор цінних паперів стверджував, що Binance пропонував і продавав кілька «цінних паперів криптоактивів третіх осіб», таких як Cardano (ADA), Solana (SOL), Filecoin (FIL), Polygon (MATIC), Algorand (ALGO), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS) і COTI, як інвестиційні контракти. Тоді регулятор стверджував, що ці активи кваліфікуються як цінні папери за тестом Хоуві.

Передвиборчі обіцянки Трампа та зміни в політиці Демократичної партії

Нещодавні зміни у ставленні Сполучених Штатів до криптовалют відображають еволюцію політичних стратегій. 27 липня колишній президент Дональд Трамп пообіцяв покінчити з регуляторними обмеженнями щодо криптовалют і запропонував зробити країну глобальним центром цифрових активів. Він також пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслера і створити консультативну раду з питань криптовалют.

Тим часом законодавці-демократи виступають за прогресивну позицію щодо цифрових активів, а команда Камали Гарріс працює над зміцненням зв’язків з криптосектором і виправленням багаторічної шкоди.

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За матеріалами cryptopotato.com