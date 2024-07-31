close-btn
PaySpaceMagazine

SEC виключає Solana зі списку цінних паперів

31.07.2024 13:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Рішення SEC виключити Solana зі списку цінних паперів свідчить про те, що влада США змінює підхід до регулювання криптовалют

SEC виключає Solana зі списку цінних паперів

Фото: freepik.com

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) планує внести зміни до своєї первісної скарги проти Binance, що може усунути необхідність для суду приймати рішення щодо токенів, які раніше були класифіковані як цінні папери.

Спільне клопотання з’явилося на тлі активізації зусиль кандидатів у президенти, спрямованих на залучення прихильних до криптовалют виборців у Сполучених Штатах.

SEC вирішила внести поправки до скарги

У заяві SEC від 30 липня зазначено, що вона повідомила Binance, її американську філію і засновника Чанпена Чжао про свій намір внести зміни до скарги, зокрема, щодо “цінних паперів криптоактивів третіх осіб”, тим самим скасувавши необхідність винесення судового рішення за цими звинуваченнями.

«SEC повідомила відповідачів, що має намір отримати дозвіл на внесення змін до своєї скарги, в тому числі щодо «криптоактивних цінних паперів третіх осіб», як це визначено в об’єднаному запереченні SEC проти клопотання відповідачів про відмову в задоволенні позову, Dkt. № 172, що позбавляє суд необхідності виносити рішення щодо достатності звинувачень щодо цих токенів на цей час».

Остання заява являє собою зміну підходу SEC у порівнянні з листопадовим позовом, в якому регулятор цінних паперів стверджував, що Binance пропонував і продавав кілька «цінних паперів криптоактивів третіх осіб», таких як Cardano (ADA), Solana (SOL), Filecoin (FIL), Polygon (MATIC), Algorand (ALGO), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS) і COTI, як інвестиційні контракти. Тоді регулятор стверджував, що ці активи кваліфікуються як цінні папери за тестом Хоуві.

Передвиборчі обіцянки Трампа та зміни в політиці Демократичної партії

Нещодавні зміни у ставленні Сполучених Штатів до криптовалют відображають еволюцію політичних стратегій. 27 липня колишній президент Дональд Трамп пообіцяв покінчити з регуляторними обмеженнями щодо криптовалют і запропонував зробити країну глобальним центром цифрових активів. Він також пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслера і створити консультативну раду з питань криптовалют.

Тим часом законодавці-демократи виступають за прогресивну позицію щодо цифрових активів, а команда Камали Гарріс працює над зміцненням зв’язків з криптосектором і виправленням багаторічної шкоди.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Біткоїн демонструє надмірну волатильність: причини 31.07.2024

Біткоїн демонструє надмірну волатильність: причини
Що чекає на Біткоїн та Ефір після відкату цін: аналіз ринку 30.07.2024

Що чекає на Біткоїн та Ефір після відкату цін: аналіз ринку
Mt. Gox готується до фінальних виплат кредиторам: як реагує Біткоїн 30.07.2024

Mt. Gox готується до фінальних виплат кредиторам: як реагує Біткоїн
Крах США почнеться в Каліфорнії — Роберт Кійосакі 30.07.2024

Крах США почнеться в Каліфорнії — Роберт Кійосакі
Запуск Solana ETF не відбудеться найближчим часом: в BlackRock назвали причини 30.07.2024

Запуск Solana ETF не відбудеться найближчим часом: в BlackRock назвали причини
Держборг США сягнув $35 трлн: чи допоможе стратегічний резерв біткоїнів 30.07.2024

Держборг США сягнув $35 трлн: чи допоможе стратегічний резерв біткоїнів
Вибір редакції
Всі
Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні
ТОП статей 30.07.2024

Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні

 Як масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід: репортаж із найбільшої події року на платіжному ринку TechFin Expert Summit 2024
ТОП статей 29.07.2024

Як масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід: репортаж із найбільшої події року на платіжному ринку TechFin Expert Summit 2024
Останні новини
Сьогодні  13:00

SEC виключає Solana зі списку цінних паперів

 Сьогодні  12:20

Де в Україні найбільше боржників за комуналку — Опендатабот

 Сьогодні  11:40

В сервісах Microsoft був новий глобальний збій: що сталось

 Сьогодні  11:20

Біткоїн демонструє надмірну волатильність: причини

 Сьогодні  11:00

Співвласник «Галі Балуваної» планує відкрити найбільшу мережу фастфудів в Україні

 Сьогодні  10:20

В Україні створять електронне правосуддя коштом іноземних партнерів

 Сьогодні  9:40

Рада перегляне програму єВідновлення: що змінять

 Всі новини
credit link image