У Goldman Sachs розповіли про майбутній варіант використання Біткоїна

Це ще одне гучне визначення BTC від лідера Волл-стріт, що підкреслює потенційне прийняття монети широким загалом

Генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон висвітлив майбутній варіант використання Біткоїна (BTC) як засобу збереження вартості. За словами Раяна Расмуссена, керівника відділу досліджень Bitwise Invest, Соломон передбачив цей варіант використання у вівторок на Олімпійських іграх.

Прогноз Goldman Sachs щодо Біткоїна

ІТ-директор Bitwise Invest Метт Хоуган послався на пост X від Расмуссена, в якому він повторив прогноз Goldman Sachs. Він також назвав генерального директора інвестиційного банку «великим прихильником» Біткоїна. Як і Девід Соломон, кілька інших керівників з Волл-стріт дотримуються такої ж думки про флагманську криптовалюту.

Останнім часом вони звернулися до Біткоїна, накопичуючи актив в спробі диверсифікувати свої фінансові портфелі.

The CEO of the world’s largest asset manager is a “major believer.” The CEO of Goldman Sachs says it “could have a use case as a store of value.” More than half of the world’s largest hedge funds own it. And I meet people all the time who are “certain” it’s going to zero. https://t.co/j3JrBjjNQI — Matt Hougan (@Matt_Hougan) July 30, 2024

Стратегія MicroStrategy

MicroStrategy розпочала свою стратегію накопичення біткоїнів у 2022 році й відтоді дотримується її. У червні компанія оголосила про придбання додаткових 11 931 біткоїна за середньою ціною приблизно $65 883 за монету. Після завершення придбання, MicroStrategy могла похвалитися 226 331 біткоїном у своєму портфелі, кожен з яких був придбаний за середньою ціною $36 798 за BTC, на загальну суму близько $8,33 млрд.

Японська інвестиційна компанія Metaplanet є однією з тих, хто взяв на озброєння стратегію MicroStrategy щодо біткоїнів та диверсифікованих інвестицій.

Наслідуючи шлях біткоїн-китів, які накопичують флагманську криптовалюту, Metaplanet придбала понад 200 BTC протягом 3 місяців. Деякі неприбуткові організації також приєдналися до цієї нової тенденції, конвертуючи свої фінансові ресурси в монету з наміром утримувати її в довгостроковій перспективі та використовувати її вартість для фінансування своєї діяльності.

З часом багато інших організацій з Волл-стріт зацікавилися цією стратегією, особливо з огляду на успіх, якого досягла компанія MicroStrategy, включаючи стрибок вартості її акцій. Одним з факторів, що утримує ці фірми на шляху до криптовалют, є сприйняття готівки як активу, що знецінюється, а BTC — як активу, що зростає в ціні.

Цей крок відображає впевненість інвесторів у майбутньому BTC. Запуск спотових біткоїн-ETF у Сполучених Штатах зробив безпечнішим для більшості традиційних інституційних інвесторів занурення у Біткоїн. Ці шестимісячні пропозиції забезпечують прямі інвестиції в BTC без пов’язаних з ними ризиків.

Хоча сприйняття Біткоїна на Волл-стріт дедалі зростає, такі події, як розпродаж BTC урядом США, продовжують затьмарювати «бичачі» настрої.

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За матеріалами coingape.com