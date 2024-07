У Goldman Sachs розповіли про майбутній варіант використання Біткоїна

Це ще одне гучне визначення BTC від лідера Волл-стріт, що підкреслює потенційне прийняття монети широким загалом

Генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон висвітлив майбутній варіант використання Біткоїна (BTC) як засобу збереження вартості. За словами Раяна Расмуссена, керівника відділу досліджень Bitwise Invest, Соломон передбачив цей варіант використання у вівторок на Олімпійських іграх.

ІТ-директор Bitwise Invest Метт Хоуган послався на пост X від Расмуссена, в якому він повторив прогноз Goldman Sachs. Він також назвав генерального директора інвестиційного банку «великим прихильником» Біткоїна. Як і Девід Соломон, кілька інших керівників з Волл-стріт дотримуються такої ж думки про флагманську криптовалюту.

Останнім часом вони звернулися до Біткоїна, накопичуючи актив в спробі диверсифікувати свої фінансові портфелі.

The CEO of the world’s largest asset manager is a “major believer.”

The CEO of Goldman Sachs says it “could have a use case as a store of value.”

More than half of the world’s largest hedge funds own it.

And I meet people all the time who are “certain” it’s going to zero. https://t.co/j3JrBjjNQI

— Matt Hougan (@Matt_Hougan) July 30, 2024