Уряд США розпродає біткоїни: з якою метою

Ціна Біткоїна, найбільшої криптовалюти за ринковою капіталізацією, впала до рівня $67 000

Падіння ціни відбулося після того, як уряд США перевів BTC на суму близько $2 млрд, згідно з даними, наданими Arkham Intelligence. Ці монети були конфісковані у Silk Road, темного інтернет-ринку. Він був закритий ФБР у 2013 році, а його величезні запаси біткоїнів були конфісковані.

США є найбільшим власником біткоїнів серед світових урядів, володіючи BTC на суму $13,9 млрд. Китайський уряд посідає друге місце з $13 млрд. Уряд Німеччини був на четвертому місці за загальним обсягом біткоїнів після того, як конфіскував 50 000 BTC в операторів відомого піратського вебсайту. Однак він вирішив ліквідувати всі свої активи.

Багато прихильників Біткоїна, в тому числі член німецького парламенту, розкритикували розпродаж, стверджуючи, що уряд повинен продовжувати володіти біткоїном через його властивості хеджування та диверсифікації.

Уряд США розділив свої біткоїн-активи на дві адреси. Таким чином, США навряд чи зможуть ліквідувати цю суму, оскільки вони були відправлені на зберігання. Служба маршалів США (USMS) оголосила про партнерство з криптовалютною біржею Coinbase з метою захисту своїх криптовалютних активів. Але існує й інша думка.

Адміністрація Байдена продасть весь вилучений Біткоїн

Пітер Шифф вважає, що адміністрація Байдена продасть весь вилучений Біткоїн, щоб запобігти використанню його для створення стратегічного резерву США за президентства Трампа.

За його словами, уряд США знає про плани Трампа і ліквідує весь біткоїн-фонд ще до того, як Трамп може вступити на посаду. Цей крок зірве ймовірний план Трампа і поставить під сумнів його позицію щодо криптовалют.

Криптовалютна спільнота залишається розділеною щодо наслідків дій уряду. Дехто вважає, що потенційний розпродаж урядом США може стати можливістю для інституційних інвесторів придбати Біткоїн за нижчою ціною. Інші побоюються, що це може стати сигналом про ведмежий тренд на ринку криптовалют.

Нагадаємо, що вчора ціна Біткоїна впритул наблизилась до рівня $70 000.

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За матеріалами u.today, coingape.com