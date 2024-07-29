Біткоїн досягнув 7-тижневого піка, наблизившись до $70 000

BCH, JUP і BSV — сьогоднішні лідери серед альткоїнів з великою капіталізацією

Біткоїн мав ще одні позитивні вихідні, коли його ціна відновилася після падіння до $67 000 і підскочила до майже $70 000 в понеділок вранці, вперше за сім тижнів. Альткоїни також перебувають в плюсі: ETH відіграв майже всі втрати після запуску ETF, а BCH злетів до $450.

BTC націлився на $70 000

Минулий робочий тиждень пройшов для Біткоїна не надто вдало: до четверга він впав з приблизно $68 000 до менш ніж $63 500. Це стало тижневим мінімумом, але бики швидко перехопили ініціативу і запобігли подальшим втратам.

Криптовалюта майже одразу почала відновлювати свої позиції й підскочила на кілька тисяч протягом наступного дня. Вихідні також очікувалися волатильними через конференцію Bitcoin 2024 у Нешвіллі та виступ на ній Дональда Трампа.

Після того, як він дав кілька великих обіцянок, включаючи потенційне звільнення Гері Генслера, BTC дійсно пішов на американські гірки з $68 000 до $69 000 і повернувся назад до $67 000 за лічені хвилини.

Однак початок понеділка був набагато більш обнадійливим, оскільки раніше сьогодні Біткоїн підскочив до $69 800, що стало найвищою ціною з 12 червня. Попри те, що Біткоїн поки не зміг подолати рівень у $70 000, його ринкова капіталізація зросла до $1,371 трлн, а домінування над альтами сягнуло 53%.

BCH на підйомі

ETH набрав понад 4% вартості й зараз знаходиться на позначці $3 382. BNB наблизився до $600 після зростання на 3%. SOL, DOGE, TON, ADA, AVAX і LINK продемонстрували аналогічне зростання.

Bitcoin Cash демонструє найсуттєвіший щоденний приріст серед альткоїнів з великою капіталізацією. BCH виріс більш ніж на 14% і вперше за кілька місяців торгується вище $450. LTC, PEPE, INJ і MKR за ніч зросли на 5%.

Сукупна ринкова капіталізація всіх криптоактивів з учорашнього дня зросла на $70 млрд і зараз становить близько $2,5 трлн.

Детальніше про те, що ще казав Дональд Трамп на конференції, читайте за посиланням.

Ви могли пропустити:

За матеріалами cryptopotato.com