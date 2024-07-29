close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн досягнув 7-тижневого піка, наблизившись до $70 000

29.07.2024 16:20
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

BCH, JUP і BSV — сьогоднішні лідери серед альткоїнів з великою капіталізацією

Біткоїн досягнув 7-тижневого піка, наблизившись до $70 000

Фото: freepik.com

Біткоїн мав ще одні позитивні вихідні, коли його ціна відновилася після падіння до $67 000 і підскочила до майже $70 000 в понеділок вранці, вперше за сім тижнів. Альткоїни також перебувають в плюсі: ETH відіграв майже всі втрати після запуску ETF, а BCH злетів до $450.

BTC націлився на $70 000

Минулий робочий тиждень пройшов для Біткоїна не надто вдало: до четверга він впав з приблизно $68 000 до менш ніж $63 500. Це стало тижневим мінімумом, але бики швидко перехопили ініціативу і запобігли подальшим втратам.

Криптовалюта майже одразу почала відновлювати свої позиції й підскочила на кілька тисяч протягом наступного дня. Вихідні також очікувалися волатильними через конференцію Bitcoin 2024 у Нешвіллі та виступ на ній Дональда Трампа.

Після того, як він дав кілька великих обіцянок, включаючи потенційне звільнення Гері Генслера, BTC дійсно пішов на американські гірки з $68 000 до $69 000 і повернувся назад до $67 000 за лічені хвилини.

Однак початок понеділка був набагато більш обнадійливим, оскільки раніше сьогодні Біткоїн підскочив до $69 800, що стало найвищою ціною з 12 червня. Попри те, що Біткоїн поки не зміг подолати рівень у $70 000, його ринкова капіталізація зросла до $1,371 трлн, а домінування над альтами сягнуло 53%.

BCH на підйомі

ETH набрав понад 4% вартості й зараз знаходиться на позначці $3 382. BNB наблизився до $600 після зростання на 3%. SOL, DOGE, TON, ADA, AVAX і LINK продемонстрували аналогічне зростання.

Bitcoin Cash демонструє найсуттєвіший щоденний приріст серед альткоїнів з великою капіталізацією. BCH виріс більш ніж на 14% і вперше за кілька місяців торгується вище $450. LTC, PEPE, INJ і MKR за ніч зросли на 5%.

Сукупна ринкова капіталізація всіх криптоактивів з учорашнього дня зросла на $70 млрд і зараз становить близько $2,5 трлн.

Детальніше про те, що ще казав Дональд Трамп на конференції, читайте за посиланням.

Ви могли пропустити:

За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
П'ять подій, які можуть вплинути на крипторинки цього тижня 29.07.2024

П'ять подій, які можуть вплинути на крипторинки цього тижня
Binance зробила важливу заяву щодо PEPE, BONK та 6 інших криптовалют 29.07.2024

Binance зробила важливу заяву щодо PEPE, BONK та 6 інших криптовалют
Топ-7 пулів для майнінгу біткоїнів 29.07.2024

Топ-7 пулів для майнінгу біткоїнів
Скільки грошей у криптовалюті зібрав Трамп для президентської кампанії — CNBC 28.07.2024

Скільки грошей у криптовалюті зібрав Трамп для президентської кампанії — CNBC
BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати 28.07.2024

BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати
Майбутнє Біткоїна визначить Вашингтон — Трамп на конференції Bitcoin 2024 28.07.2024

Майбутнє Біткоїна визначить Вашингтон — Трамп на конференції Bitcoin 2024
Вибір редакції
Всі
Як масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід: репортаж із найбільшої події року на платіжному ринку TechFin Expert Summit 2024
ТОП статей 29.07.2024

Як масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід: репортаж із найбільшої події року на платіжному ринку TechFin Expert Summit 2024

 Топ-7 пулів для майнінгу біткоїнів
ТОП статей 29.07.2024

Топ-7 пулів для майнінгу біткоїнів
Останні новини
Сьогодні  17:30

П'ять подій, які можуть вплинути на крипторинки цього тижня

 Сьогодні  17:00

Українські банки очікують припливу коштів клієнтів — НБУ

 Сьогодні  16:20

Біткоїн досягнув 7-тижневого піка, наблизившись до $70 000

 Сьогодні  15:40

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку

 Сьогодні  15:00

ПриватБанк продасть на аукціоні великий ТЦ в Дніпрі

 Сьогодні  14:20

Мінекономіки запустило онлайн-платформу для бізнесу: що там є

 Сьогодні  13:40

Землю накрила потужна магнітна буря: скільки триватиме

 Всі новини
credit link image