Worldcoin запустив перевірку Orb ще в одній країні ЄС

Мешканці Австрії тепер можуть приєднатися до понад 6,3 млн глобальних учасників мережі цифрової ідентифікації Worldcoin

Worldcoin — це проєкт, який сканує райдужну оболонку очей людей, щоб надати їм цифрову ідентичність і криптографічні токени. Мережа продовжує глобальне розширення та запускає свою службу перевірки World ID в Австрії.

Починаючи з 31 липня, станції верифікації Orb будуть доступні в багатьох місцях у Відні. Мешканці Австрії віком від 18 років тепер можуть приєднатися до понад 6,3 млн глобальних учасників мережі Worldcoin.

Цей крок підкреслює поточні зусилля Worldcoin щодо створення масової децентралізованої мережі перевірки особи в Європі та за її межами.

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Розширення відбулося після присутності проєкту в сусідній Німеччині, що свідчить про висхідний інтерес до технології в ЄС. Worldcoin прагне надати спосіб цифрової перевірки унікальності особи та статусу людини, які вони вважають основними для встановлення цифрової ідентичності.

Нещодавні опитування в Іспанії та Португалії свідчать про підтримку цієї технології серед власників World ID: 82% і 77% відповідно сприймають її для онлайн-взаємодії. Worldcoin також шукає послів в Австрії для просування проєкту на місцевому рівні, пропонуючи такі переваги, як ранній доступ до нових функцій і можливості для спілкування.

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Водночас у криптосередовищі висловлюють занепокоєння діями Worldcoin. Нещодавно відомий криптодетектив ZachXBT підкреслив потенційну інсайдерську торгівлю та сумнівну практику команди Worldcoin, оскільки їхній проєкт наближається до значного розблокування токенів. Розслідування ZachXBT спирається на дослідження провідного трейдера Bybit DefiSquared. Там висвітлюються кілька тактик, які використовує Worldcoin для маніпулювання ціною свого токена.

Крім того, це викликає занепокоєння щодо цілісності проєкту та мотивації його спонсорів. Стаття DefiSquared містить детальний аналіз токеноміки та ринкових стратегій Worldcoin. За даними DefiSquared, Worldcoin збирається розпочати інсайдерське розблокування лише з 2,7% пропозиції в обігу.

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За матеріалами CoinGape