2 криптовалюти, що досягнуть ринкової капіталізації $10 млрд у серпні

Хоча ринок криптовалют поки не демонструє ознаки відновлення, кілька цифрових активів наближаються до значних показників ринкової капіталізації

Серед них Chainlink (LINK) і Polkadot (DOT) виділяються як головні кандидати, які, за прогнозами, перевищать позначку в $10 мільярдів у найближчі тижні. Ці прогнози ґрунтуються не лише на продовженні бичачого тренду, але й на таких факторах, як висока інфляція пропозиції, що може сприяти зростанню ринкової капіталізації навіть за мінімальних цінових коливань.

Chainlink досягла значних успіхів у підвищенні прозорості криптовалютної екосистеми. Ключовою подією, що сприяє бичачому прогнозу, є інтеграція системи підтвердження резервів (PoR) Chainlink з 21Shares, провідним емітентом криптовалют, що торгуються на біржі (ETP).

Позитивні настрої навколо Chainlink ще більше посилюються технічним аналізом видатного криптоаналітика Алі Мартінеса. Мартінес звернув увагу на формування інверсійної фігури “голова і плечі” на чотиригодинному ціновому графіку LINK.

Ця модель, яка часто вказує на бичачий розворот, свідчить про те, що Chainlink може зазнати значного цінового прориву в найближчі тижні.

The TD Sequential presents a buy signal on #Chainlink four hour chart, anticipating a rebound for $LINK!

