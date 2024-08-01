2 криптовалюти, що досягнуть ринкової капіталізації $10 млрд у серпні

Хоча ринок криптовалют поки не демонструє ознаки відновлення, кілька цифрових активів наближаються до значних показників ринкової капіталізації

Серед них Chainlink (LINK) і Polkadot (DOT) виділяються як головні кандидати, які, за прогнозами, перевищать позначку в $10 мільярдів у найближчі тижні. Ці прогнози ґрунтуються не лише на продовженні бичачого тренду, але й на таких факторах, як висока інфляція пропозиції, що може сприяти зростанню ринкової капіталізації навіть за мінімальних цінових коливань.

Chainlink (LINK)

Chainlink досягла значних успіхів у підвищенні прозорості криптовалютної екосистеми. Ключовою подією, що сприяє бичачому прогнозу, є інтеграція системи підтвердження резервів (PoR) Chainlink з 21Shares, провідним емітентом криптовалют, що торгуються на біржі (ETP).

Позитивні настрої навколо Chainlink ще більше посилюються технічним аналізом видатного криптоаналітика Алі Мартінеса. Мартінес звернув увагу на формування інверсійної фігури “голова і плечі” на чотиригодинному ціновому графіку LINK.

Ця модель, яка часто вказує на бичачий розворот, свідчить про те, що Chainlink може зазнати значного цінового прориву в найближчі тижні.

The TD Sequential presents a buy signal on #Chainlink four hour chart, anticipating a rebound for $LINK! Go to @coinexcom, sign up using my referral like https://t.co/Ifp7vOJTpv, and let’s trade this one together! pic.twitter.com/hqRLZaNCSX — Ali (@ali_charts) August 1, 2024

Наразі монета торгується на рівні $12,95 з ринковою капіталізацією близько $7,85 млрд. Поточний розвиток Chainlink та “бичачі” настрої на ринку дають їй всі підстави для того, щоб перевищити позначку в $10 млрд.

Поєднання підвищеної прозорості, технічних “бичачих” індикаторів та загального оптимізму на ринку є ключовими факторами цього потенційного зростання.

Polkadot (DOT)

Попри ведмежий тиск, Polkadot демонструє міцні фундаментальні показники мережі, які можуть підняти її ринкову капіталізацію за поріг у $10 млрд. Хоча ціна DOT нещодавно впала більш ніж на 2%, до $5,59, внутрішні показники мережі залишаються помітно “бичачими”.

Polkadot Subscan показує, що щоденна кількість власників токенів досягла історичного максимуму в 1,3 мільйона, причому за останні 24 години було додано 503 нових акаунти.

Дані Coinalyze показують, що хоча відкритий інтерес залишається низьким, співвідношення довгих і коротких позицій становить 2,83, при цьому 73,86% трейдерів роблять довгі ставки на актив. Це свідчить про короткостроковий страх, але довгостроковий оптимізм серед інвесторів. Наразі ринкова капіталізація Polkadot становить приблизно $8,03 млрд.

Подальший розвиток мережі, залучення користувачів та бичачі настрої інвесторів вказують на те, що DOT має всі шанси подолати нещодавні цінові виклики й досягти позначки в $10 млрд ринкової капіталізації.

Бичачі настрої на ринку криптовалют у поєднанні зі значним розвитком екосистем Chainlink та Polkadot створюють передумови для досягнення цими цифровими активами рубежу ринкової капіталізації в $10 млрд у серпні.

Інвесторам слід уважно стежити за цими криптовалютами, оскільки вони наближаються до цих важливих рубежів. Щоб детальніше розуміти бичачі свічкові формації, які застосовуються для відстеження висхідного тренду на ринку криптовалют, рекомендуємо ознайомитися з нашим експертним матеріалом “Бичачі свічки в криптотрейдингу: повне керівництво”.

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За матеріалами finbold.com