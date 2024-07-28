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BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати

28.07.2024 13:00
Ольга Деркач
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З початку 2024 року на крипторинку відбулося багато важливих подій, і цифрові активи, здається, розвиваються на всіх фронтах

BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати

BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Вперше в історії криптовалюти стали помітною, але ще не ключовою темою президентських перегонів, а великі фінансові установи стають все більш сприйнятливими до цифрових активів.

Однак, деякі з найбільших перемог цього року, мабуть, відбулися на регуляторному фронті, коли Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) — після багатьох років затримок і відмов — схвалила біржові фонди (ETF) на базі Біткоїна (BTC) у січні, а через півроку зробила те ж саме для Ethereum (ETH).

Незважаючи на ентузіазм та оптимізм, який викликали ці події, один з найбільших і найактивніших керуючих активами — BlackRock — натякнув на те, що плато прийняття криптовалют швидко наближається.

Дійсно, хоча ETF ETH і BTC дали привід для спекуляцій про те, яка криптовалюта буде наступною, щоб отримати доступ до більш традиційних інвесторів через подібний фонд, Роберт Мітчнік з BlackRock сказав, що компанія бачить «дуже мало інтересу» до інших криптовалют, окрім цих великих двох, серед своїх клієнтів.

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Якщо керуючий активами має рацію, це може означати, що потенціал зростання більшості криптовалют буде суттєво обмежений у найближчі роки.

Додаткові ETF, ймовірно, будуть відповідати інтересам численних інвесторів, які в іншому випадку не мали б доступу до перспективних — і менш відомих — криптовалют, оскільки, незважаючи на нещодавні позитивні зміни, криптовалютна зима та її численні скандали делегітимізували галузь для багатьох трейдерів і завдали шкоди, на виправлення якої, ймовірно, підуть роки.

Проте, хоча більшість дискусій за межами криптовалютного простору здебільшого обмежується Біткоїном та Ethereum, не всі великі інституції погоджуються з BlackRock.

Дійсно, в той час як гігант з управління активами дотримується обережного підходу, деякі з його колег, в тому числі VanEck і Franklin Templeton, прагнуть вийти за рамки BTC і ETH. Franklin Templeton, зокрема, неодноразово заявляв про свою підтримку інших блокчейн-проєктів і виділяв Solana (SOL) як один з найулюбленіших.

Нагадаємо, що соло-майнер добув блок Біткоїна в домашніх умовах. Один з соло-майнерів зумів добути блок Біткоїна в домашніх умовах, отримавши приблизно $206 000 за поточним курсом.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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