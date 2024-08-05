Біткоїн та Ethereum досягли найнижчих рівнів з початку року

Великий розпродаж криптовалют на вихідних прискорився в неділю ввечері в США, в результаті чого Біткоїн (BTC) впав до рівнів, небачених з лютого, а Ethereum (ETH) повернувся до цін, небачених з січня

За останні 24 години Біткоїн подешевшав більш, ніж на 12%, а за тиждень — на 20%. Подешевшавши на 21% за останні 24 години і на 30% за останній тиждень, ETH втратив весь свій річний приріст і знизився приблизно на 3% з 1 січня.

Біткоїн впав нижче $53 091, найнижчого рівня з кінця лютого, і на момент публікації коштував $52 809, в той час як Ethereum знизився до найнижчого рівня з січня і впав на 16% до $2 300.



Тригером того, що зараз стало масовою корекцією на криптовалютних і традиційних ринках, міг стати Банк Японії, який минулого тижня підвищив свою базову процентну ставку. Це посилення монетарної політики призвело до різкого зростання курсу ієни та падіння фондового індексу Nikkei. Знизившись ще на 6% на початку понеділка, Nikkei впав приблизно на 15% за останні три сесії і на 20% від піку середини липня.

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Події в Японії перекинулися на США, де індекс Nasdaq впав більш ніж на 5% за останні дві сесії минулого тижня. Ф’ючерси на Nasdaq знизились на 2,5% на вечірніх торгах у неділю.

На додаток до дещо несподіваної яструбиної позиції Банку Японії минулого тижня, Федеральна резервна система США також декого здивувала — не тим, що залишила ставки незмінними, а тим, що виявилася дещо неоднозначною щодо зниження ставок у вересні, що майже всі учасники ринку вважали безсумнівним фактом.

Чи припустився ФРС політичної помилки, ще належить з’ясувати, але наразі ринки формують свій власний порядок денний. Трейдери заклали в ціну 100%-ву ймовірність зниження базових ставок у вересні, 71%-ву ймовірність зниження ставок на 50 базисних пунктів і лише 29%-ву ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів.

Якщо поглянути на криву строків погашення, то дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала до 3,75% у неділю ввечері порівняно з 4,25% лише тиждень тому, що на 150-175 базисних пунктів менше від поточного цільового показника ФРС у 5,25%-5,50%.

Нагадаємо, що аналітики спрогнозували прорив Біткоїна. Ціна Біткоїна знову знижується, але аналітики прогнозують зростання ринку пізніше цього року.

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За матеріалами: CoinDesk, Investing.