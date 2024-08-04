close-btn
PaySpaceMagazine

Аналітики спрогнозували прорив Біткоїна: коли очікувати

04.08.2024 11:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Ціна Біткоїна знову знижується, але аналітики прогнозують зростання ринку пізніше цього року

Аналітики спрогнозували прорив Біткоїна: коли очікувати

Фото: freepik.com

За цей тиждень вартість Біткоїна впала на 4%, досягнувши в моменті $62 200. Актив відновився до $66 000, але не зміг утриматися на цьому рівні, знову опустившись до $64 000.

З усім тим, ринки BTC залишаються в обмеженому п’ятимісячним діапазоном каналі, і аналітики впевнені, що вони вирвуться вгору найближчими місяцями.

Коли буде прорив Біткоїна?

30 липня криптоаналітик Rekt Capital заявив, що Біткоїн на шляху до вересневого прориву.

«Історія свідчить про те, що прорив з діапазону повторного накопичення всього через 100 днів після халвінгу завжди був малоймовірним», — додав він щодо передумов для прориву зараз.

В останньому циклі прорив стався приблизно через 160 днів після скорочення винагороди за блок вдвічі, тож якщо історія римується, то це має бути десь у вересні. Крім того, минулого разу пік циклу відбувся лише наприкінці наступного року, тож це означає, що вершини не буде до 4 кварталу 2025 року.

Трейдер Боб Лукас підтримав ці настрої у своєму пості на X від 30 липня, передбачивши «впевнений прорив до історичних максимумів для Біткоїна» приблизно 15 вересня. Він також передбачив, що актив досягне $100 000 до 1 грудня, додавши:

«Принаймні, це в межах дуже розумного прогнозу циклу, заснованого на минулій поведінці».

Ще один каталізатор ринку

На 18 вересня заплановане дуже важливе засідання Федеральної резервної системи, на якому, ймовірно, вперше з початку 2020 року відбудеться зниження ставки. За даними CME Group, ймовірність зниження ставки у вересні становить 85,8%.

Зниження ставок, як правило, позитивно впливає на високоризикові активи, такі як криптовалюта, оскільки позики стають дешевшими, на ринках з’являється більше ліквідності, а апетит до ризику зростає через нижчу прибутковість від відсотків на капітал.

31 липня відбулося засідання ФРС, на якому центральний банк США залишив ставки без змін на рівні 5,25% – 5,50%. Ринки, схоже, вже врахували це, оскільки цього тижня криптовалюти та основні акції технологічних компаній впали.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
5 криптовалют, на які варто звернути увагу в серпні 04.08.2024

5 криптовалют, на які варто звернути увагу в серпні
Найкращі криптовалютні ETF серпня 04.08.2024

Найкращі криптовалютні ETF серпня
У липні хакери вкрали криптовалюти на $300 млн: які атаки були найбільшими 03.08.2024

У липні хакери вкрали криптовалюти на $300 млн: які атаки були найбільшими
Morgan Stanley почне пропонувати інвестиції в біткоїн-ETF: чому це важливо 03.08.2024

Morgan Stanley почне пропонувати інвестиції в біткоїн-ETF: чому це важливо
Жінки в криптоіндустрії заробляють більше за чоловіків: дослідження Pantera Capital 03.08.2024

Жінки в криптоіндустрії заробляють більше за чоловіків: дослідження Pantera Capital
Genesis Trading перемістив $126 млн в Ethereum: що буде далі з ETH 02.08.2024

Genesis Trading перемістив $126 млн в Ethereum: що буде далі з ETH
Вибір редакції
Всі
Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів
ТОП статей 02.08.2024

Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів

 «Наші спеціалісти відповідають за навчання і розвиток співробітників, забезпечуючи системний підхід до їхнього професійного розвитку»: інтерв’ю з CEO Alty Артемом Локтіоновим
ТОП статей 02.08.2024

«Наші спеціалісти відповідають за навчання і розвиток співробітників, забезпечуючи системний підхід до їхнього професійного розвитку»: інтерв’ю з CEO Alty Артемом Локтіоновим
Останні новини
Сьогодні  15:00

Скільки грошей заробляє Кріштіану Роналду

 Сьогодні  14:00

5 криптовалют, на які варто звернути увагу в серпні

 Сьогодні  13:00

В кого з українців найбільше ростуть зарплати — Мінекономіки

 Сьогодні  12:00

Найкращі криптовалютні ETF серпня

 Сьогодні  11:00

Аналітики спрогнозували прорив Біткоїна: коли очікувати

 Сьогодні  10:00

Скільки українців виїдуть за кордон в найближчі роки — прогноз НБУ

 03.08.2024  15:00

У липні хакери вкрали криптовалюти на $300 млн: які атаки були найбільшими

 Всі новини
credit link image