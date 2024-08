Аналітики спрогнозували прорив Біткоїна: коли очікувати

Ціна Біткоїна знову знижується, але аналітики прогнозують зростання ринку пізніше цього року

За цей тиждень вартість Біткоїна впала на 4%, досягнувши в моменті $62 200. Актив відновився до $66 000, але не зміг утриматися на цьому рівні, знову опустившись до $64 000.

З усім тим, ринки BTC залишаються в обмеженому п’ятимісячним діапазоном каналі, і аналітики впевнені, що вони вирвуться вгору найближчими місяцями.

30 липня криптоаналітик Rekt Capital заявив, що Біткоїн на шляху до вересневого прориву.

В останньому циклі прорив стався приблизно через 160 днів після скорочення винагороди за блок вдвічі, тож якщо історія римується, то це має бути десь у вересні. Крім того, минулого разу пік циклу відбувся лише наприкінці наступного року, тож це означає, що вершини не буде до 4 кварталу 2025 року.

#BTC

Bitcoin is still on track for a September breakout

History suggests that a breakout from the ReAccumulation Range mere ~100 days after the Halving was always going to be unlikely$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/WGJbTz43KC pic.twitter.com/Ll9BB3Dxxk

— Rekt Capital (@rektcapital) July 30, 2024