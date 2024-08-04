Аналітики спрогнозували прорив Біткоїна: коли очікувати

Ціна Біткоїна знову знижується, але аналітики прогнозують зростання ринку пізніше цього року

За цей тиждень вартість Біткоїна впала на 4%, досягнувши в моменті $62 200. Актив відновився до $66 000, але не зміг утриматися на цьому рівні, знову опустившись до $64 000.

З усім тим, ринки BTC залишаються в обмеженому п’ятимісячним діапазоном каналі, і аналітики впевнені, що вони вирвуться вгору найближчими місяцями.

Коли буде прорив Біткоїна?

30 липня криптоаналітик Rekt Capital заявив, що Біткоїн на шляху до вересневого прориву.

«Історія свідчить про те, що прорив з діапазону повторного накопичення всього через 100 днів після халвінгу завжди був малоймовірним», — додав він щодо передумов для прориву зараз.

В останньому циклі прорив стався приблизно через 160 днів після скорочення винагороди за блок вдвічі, тож якщо історія римується, то це має бути десь у вересні. Крім того, минулого разу пік циклу відбувся лише наприкінці наступного року, тож це означає, що вершини не буде до 4 кварталу 2025 року.

#BTC Bitcoin is still on track for a September breakout History suggests that a breakout from the ReAccumulation Range mere ~100 days after the Halving was always going to be unlikely$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/WGJbTz43KC pic.twitter.com/Ll9BB3Dxxk — Rekt Capital (@rektcapital) July 30, 2024

Трейдер Боб Лукас підтримав ці настрої у своєму пості на X від 30 липня, передбачивши «впевнений прорив до історичних максимумів для Біткоїна» приблизно 15 вересня. Він також передбачив, що актив досягне $100 000 до 1 грудня, додавши:

«Принаймні, це в межах дуже розумного прогнозу циклу, заснованого на минулій поведінці».

Ще один каталізатор ринку

На 18 вересня заплановане дуже важливе засідання Федеральної резервної системи, на якому, ймовірно, вперше з початку 2020 року відбудеться зниження ставки. За даними CME Group, ймовірність зниження ставки у вересні становить 85,8%.

Зниження ставок, як правило, позитивно впливає на високоризикові активи, такі як криптовалюта, оскільки позики стають дешевшими, на ринках з’являється більше ліквідності, а апетит до ризику зростає через нижчу прибутковість від відсотків на капітал.

31 липня відбулося засідання ФРС, на якому центральний банк США залишив ставки без змін на рівні 5,25% – 5,50%. Ринки, схоже, вже врахували це, оскільки цього тижня криптовалюти та основні акції технологічних компаній впали.

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За матеріалами cryptopotato.com