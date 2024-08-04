5 криптовалют, на які варто звернути увагу в серпні

Криптовалюту можна використовувати для здійснення покупок, але більшість людей розглядають її як довгострокову інвестицію. Однак волатильність робить інвестиції в криптовалюту ризикованими

Ми постаралися знайти 5 найкращих криптовалют для інвестицій у серпні цього року.

1. Біткоїн (BTC)

Біткоїн існує найдовше з усіх криптовалют. Легко зрозуміти, чому він є лідером, адже його ціна та ринкова капіталізація набагато вищі, ніж у будь-яких інших криптовалют.

Значним позитивним фактором для вартості Біткоїна як інвестиційного активу стало те, що кілька компаній отримали дозвіл Комісії з цінних паперів та бірж на створення спотових біржових фондів ( ETF), що торгують Біткоїном.

Але вартість Біткоїна має тенденцію до значних коливань. Ви можете побачити, як ціна зростає або падає на тисячі доларів протягом будь-якого місяця. Це, безумовно, було правдою у 2022 році, коли ціни на Біткоїн корелювали з індексом Nasdaq. Це поставило під сумнів попередні припущення, що Біткоїн слугуватиме хеджуванням від інфляції.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum — це мережа, яка дозволяє розробникам створювати власну криптовалюту та розгортати смарт-контракти, що використовують цю мережу. Ethereum значно відстає від Біткоїна за вартістю, але його унікальна технологія ставить його далеко попереду інших конкурентів.

Незважаючи на те, що він з’явився через багато років після деяких інших криптовалют, наразі це найпопулярніший блокчейн і друга за величиною криптовалюта після Біткоїна.

Наразі платформа має лише одну «смугу» для транзакцій. Це може призвести до того, що транзакції будуть оброблятися довше, коли мережа перевантажена. Комісії за транзакції також високі. Вони не знизяться, поки Ethereum не впровадить «данкшардінг», що потребуватиме кількох оновлень.

3. BNB (BNB)

Завдяки своїй продуктивності з плином часу, монета Binance, яка зараз називається BNB, стала більш стабільною інвестицією. Це нативний токен на Binance, найбільшій у світі криптовалютній біржі. Але, незважаючи на широкий функціонал і успіх монети в підпроєктах Binance, BNB все ще залишається дуже волатильною інвестицією.

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Позиція BNB як місцевої криптовалюти на найбільшій біржі світу «легітимізує» її в деяких аспектах. Але це також робить валюту особливо вразливою до регуляторних питань. BNB втратив 7,3% своєї вартості в червні 2022 року, коли з’явилися новини про розслідування Комісії з цінних паперів і бірж США щодо того, чи дотримувався Binance належних процедур під час первинного розміщення монет у 2017 році. У листопаді 2023 року SEC оштрафувала Binance на $4,3 млрд. Тодішній генеральний директор компанії Чанпен Чжао також визнав себе винним у порушенні вимог щодо боротьби з відмиванням грошей.

4. Cardano (ADA)

Мережа Cardano має менший розмір, що приваблює інвесторів з кількох причин. Для завершення транзакції в Cardano потрібно менше енергії, ніж у більшій мережі, такій як Біткоїн. Це означає, що транзакції відбуваються швидше і дешевше.

Навіть з кращою мережею і розширеною функціональністю, яку надають смарт-контракти, Cardano може не витримати конкуренції з більшими криптовалютами. Якщо це призведе до зменшення кількості прихильників, це означатиме зменшення кількості розробників. Це не подобається більшості інвесторів, які хочуть бачити високий рівень впровадження.

5. Polygon (MATIC)

Polygon був створений командою розробників, яка зробила значний внесок у розвиток блокчейн-платформи Ethereum. Polygon призначений для масштабування та розвитку інфраструктури Ethereum. Як рішення «другого рівня», він розширює Ethereum до багатоланцюгової системи, покращуючи швидкість транзакцій та верифікації.

На Polygon розміщені десятки тисяч децентралізованих додатків, в тому числі від таких компаній, як Meta і Stripe, а віднедавна — Credit Suisse і Deutsche Bank.

Рішення другого рівня від Polygon покликане вирішити проблеми зі швидкістю роботи Ethereum. Однак майбутні вдосконалення Ethereum можуть призвести до того, що швидкість транзакцій буде вищою, ніж у Polygon, що нівелює основну перевагу Polygon.

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За матеріалами: GOBankingRates.