Майкл Беррі попередив про крах фондового ринку

Відомий інвестор Майкл Беррі, який передбачив фінансову кризу 2008 року, заявив, що ажіотаж навколо штучного інтелекту на фондовому ринку дедалі більше нагадує останні місяці «бульбашки доткомів» наприкінці 1990-х років

У дописі на платформі Substack Беррі зазначив, що фінансові ринки більше не реагують раціонально на ключові економічні показники — зокрема дані щодо зайнятості та споживчих настроїв.

За його словами, головним рушієм зростання акцій стала ейфорія інвесторів навколо компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Попередження прозвучало на тлі нових рекордів американських фондових індексів попри ознаки економічної невизначеності. Наприклад, у п’ятницю індекс S&P 500 закрився на рекордному рівні 7398 пунктів після того, як інвестори позитивно сприйняли сильніший за очікування звіт щодо зайнятості у США за квітень.

«Акції не ростуть і не падають через дані щодо зайнятості чи споживчих настроїв. <…> Вони просто безперервно ростуть, тому що вже росли до цього. Через теорію з двох літер, яку, як усі вважають, вони розуміють. <…> Це нагадує останні місяці бульбашки 1999–2000 років», — написав Беррі.

Інвестор здобув широку популярність після того, як передбачив крах іпотечного ринку США у 2008 році — події, описані у книжці «Гра на пониження».

Беррі порівняв нинішнє ралі акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, зі стрімким зростанням технологічних акцій перед обвалом дотком-бульбашки у березні 2000 року.

Окремо він звернув увагу на динаміку Philadelphia Semiconductor Index, який цього тижня зріс більш ніж на 10%, а з початку 2026 року — приблизно на 65%.

Бум штучного інтелекту став одним із головних драйверів ринку за останні два роки. Найбільше виграли виробники чипів та технологічні компанії, що працюють над інфраструктурою для генеративного ШІ.

На думку Беррі, дедалі частіше акції дорожчають не через покращення економічних умов, а через сам імпульс зростання, який приваблює нових покупців.

Він також вважає, що захоплення ШІ настільки домінує на ринку, що інвестори майже ігнорують інші економічні та фінансові фактори.

Паралелі з епохою доткомів посилюють побоювання, що надмірний оптимізм та завищені оцінки компаній можуть зробити ринки вразливими до різкої корекції у разі погіршення настроїв інвесторів.

За матеріалами finbold.com.