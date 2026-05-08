Де найшвидше зростають зарплати — рейтинг країн

Високі зарплати далеко не завжди означають високий рівень життя. Новий міжнародний рейтинг показав, у яких країнах світу працівники можуть дозволити собі найбільше товарів і послуг після врахування місцевих цін та вартості життя

Дослідження базується на середніх валових місячних зарплатах із поправкою на паритет купівельної спроможності (PPP). Такий підхід дозволяє оцінити не просто розмір доходів «на папері», а їхню реальну цінність для повсякденних витрат.

Лідером рейтингу став Люксембург. Середня місячна зарплата з урахуванням PPP у країні становить $9 307. Це найвищий показник серед усіх держав, включених до дослідження. Завдяки високим доходам та відносно збалансованій вартості життя працівники у Люксембурзі мають одну з найсильніших купівельних спроможностей у світі.

На другому місці опинилася Бельгія з показником $8 297, а третє місце посіли Нідерланди — $7 234. До першої п’ятірки також увійшли Австрія ($6 832) та США ($6 273).

Фінляндія, Норвегія, Данія та Ірландія також продемонстрували високі результати. У цих країнах поєднуються значні зарплати та відносно стабільний рівень споживчих витрат, що позитивно впливає на реальні доходи населення.

Одним із найбільш несподіваних результатів стала позиція Швейцарії. Попри те, що країна традиційно входить до числа світових лідерів за номінальними зарплатами, у рейтингу купівельної спроможності вона посіла лише 14 місце з показником $4 683.

Цікаве по темі: Де в ЄС найвищі зарплати

Причиною стали надзвичайно високі ціни на житло, послуги та повсякденні товари. У результаті значна частина доходів фактично «з’їдається» вартістю життя, що суттєво знижує реальну купівельну спроможність населення.

Подібну ситуацію можна побачити й у деяких інших дорогих країнах, де високі зарплати компенсуються високими витратами. Водночас держави з помірнішими цінами можуть демонструвати кращі результати навіть за нижчих номінальних доходів.

Серед країн Південної та Східної Європи найкращий результат показала Словенія — $5 291 на місяць. Іспанія посіла 12 місце з показником $5 166, випередивши Канаду ($4 747) та Швецію ($4 538).

Велика Британія опинилася на 17 місці — $4 124. Нижче у рейтингу розташувалися Естонія, Латвія, Литва, Хорватія та Чехія.

Найнижчі показники серед представлених країн зафіксували у Греції ($3 546), Польщі ($3 082) та Франції ($3 064). Таким чином, навіть серед розвинених економік різниця у реальній купівельній спроможності зарплат залишається дуже значною.

Рейтинг вкотре показав, що рівень життя залежить не лише від розміру зарплати, а й від того, скільки реально коштує життя у конкретній країні. Двоє працівників із однаковими доходами можуть мати зовсім різні фінансові можливості залежно від цін на житло, транспорт, продукти та послуги.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яка середня зарплата в Україні та де пропонують найбільше

Де у Польщі найвищі та найнижчі зарплати

Як змінилися зарплати українців у 2025 — аналітика

Джерело: VisualCapitalist.