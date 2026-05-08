close-btn
PaySpaceMagazine

Де найшвидше зростають зарплати — рейтинг країн

08.05.2026 15:10
Ольга Деркач

Високі зарплати далеко не завжди означають високий рівень життя. Новий міжнародний рейтинг показав, у яких країнах світу працівники можуть дозволити собі найбільше товарів і послуг після врахування місцевих цін та вартості життя

Де найшвидше зростають зарплати — рейтинг країн

Фото: freepik.com

Дослідження базується на середніх валових місячних зарплатах із поправкою на паритет купівельної спроможності (PPP). Такий підхід дозволяє оцінити не просто розмір доходів «на папері», а їхню реальну цінність для повсякденних витрат.

Лідером рейтингу став Люксембург. Середня місячна зарплата з урахуванням PPP у країні становить $9 307. Це найвищий показник серед усіх держав, включених до дослідження. Завдяки високим доходам та відносно збалансованій вартості життя працівники у Люксембурзі мають одну з найсильніших купівельних спроможностей у світі.

На другому місці опинилася Бельгія з показником $8 297, а третє місце посіли Нідерланди — $7 234. До першої п’ятірки також увійшли Австрія ($6 832) та США ($6 273).

Фінляндія, Норвегія, Данія та Ірландія також продемонстрували високі результати. У цих країнах поєднуються значні зарплати та відносно стабільний рівень споживчих витрат, що позитивно впливає на реальні доходи населення.

Одним із найбільш несподіваних результатів стала позиція Швейцарії. Попри те, що країна традиційно входить до числа світових лідерів за номінальними зарплатами, у рейтингу купівельної спроможності вона посіла лише 14 місце з показником $4 683.

Цікаве по темі: Де в ЄС найвищі зарплати

Причиною стали надзвичайно високі ціни на житло, послуги та повсякденні товари. У результаті значна частина доходів фактично «з’їдається» вартістю життя, що суттєво знижує реальну купівельну спроможність населення.

Подібну ситуацію можна побачити й у деяких інших дорогих країнах, де високі зарплати компенсуються високими витратами. Водночас держави з помірнішими цінами можуть демонструвати кращі результати навіть за нижчих номінальних доходів.

Серед країн Південної та Східної Європи найкращий результат показала Словенія — $5 291 на місяць. Іспанія посіла 12 місце з показником $5 166, випередивши Канаду ($4 747) та Швецію ($4 538).

Велика Британія опинилася на 17 місці — $4 124. Нижче у рейтингу розташувалися Естонія, Латвія, Литва, Хорватія та Чехія.

Найнижчі показники серед представлених країн зафіксували у Греції ($3 546), Польщі ($3 082) та Франції ($3 064). Таким чином, навіть серед розвинених економік різниця у реальній купівельній спроможності зарплат залишається дуже значною.

Рейтинг вкотре показав, що рівень життя залежить не лише від розміру зарплати, а й від того, скільки реально коштує життя у конкретній країні. Двоє працівників із однаковими доходами можуть мати зовсім різні фінансові можливості залежно від цін на житло, транспорт, продукти та послуги.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яка середня зарплата в Україні та де пропонують найбільше

Де у Польщі найвищі та найнижчі зарплати

Як змінилися зарплати українців у 2025 — аналітика

Джерело: VisualCapitalist.

Рубрики: ГрошіСвітНовини
google news
Новини по темі
В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох 08.05.2026

В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох
Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA 08.05.2026

Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA
Strategy продасть біткоїни — Майкл Сейлор 07.05.2026

Strategy продасть біткоїни — Майкл Сейлор
3 альткоїни, які можуть перетворити $10 на $100 07.05.2026

3 альткоїни, які можуть перетворити $10 на $100
Кійосакі розповів, як розбагатіти за умов фінансової кризи 07.05.2026

Кійосакі розповів, як розбагатіти за умов фінансової кризи
Час може поводитись як квантовий об’єкт — науковці 07.05.2026

Час може поводитись як квантовий об’єкт — науковці

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  16:50

В Арктиці майже зник найстаріший лід: вчені б’ють на сполох

 Сьогодні  16:00

В Україні можуть з’явитися земельні облігації

 Сьогодні  15:10

Де найшвидше зростають зарплати — рейтинг країн

 Сьогодні  14:20

8 стартапів представлять Україну на VivaTech у Парижі

 Сьогодні  13:30

Податкова запустила новий інструмент для бізнесу

 Сьогодні  12:40

Як зміниться інфляція в Україні у 2026-2028 — звіт НБУ

 Сьогодні  11:00

Що сталося з ровером Curiosity після 6 років на Марсі — фотозвіт NASA

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.