Як змінилися зарплати українців у 2025 — аналітика

26.01.2026 10:10
Микола Деркач

Зарплати у вакансіях зростають нерівномірно. Зміни суттєво залежать від регіону та професії. Пояснюємо, де та чому доходи фахівців збільшилися, а де, навпаки, зменшилися

Фото: unsplash.com, freepik.com

У 2025 році розмір середньої зарплати, за даними Work.ua, збільшився на 22%. Однак зростання не було рівномірними.

Найпомітніші зміни бачимо на Донеччині, тут середній розмір зарплати у вакансіях зріс на 55%. Це повʼязано зі зміною самих пропозицій роботи. У 2025 році росія окупувала приблизно 100 населених пунктів в цій області, відповідно, цивільних вакансій стало менше; ті, що залишилися — переважно до лав Сил Оборони. Це відобразилося на зарплатах.

Фото: work.ua

Також помітний зарплатний приріст був у таких областях:

  • Тернопільська, +25% (до 25 000 грн);
  • Київська, +23% (до 32 000 грн);
  • Рівненська, +20% (до 24 000 грн);
  • Хмельницька, +20% (до 24 000 грн);
  • Черкаська, +20% (до 24 000 грн).

Єдиною областю, де зарплати не зросли, а навпаки — зменшилися, стала Херсонська. У грудні 2025 року в середньому тут пропонували 24 000 грн, що на 2% менше, ніж на початку року. Також на Херсонщині була розміщена найменша кількість вакансій — тільки 1 016 пропозицій роботи за рік.

Це відповідає загальній тенденції: зарплати в прифронтових областях зростають повільніше. Водночас у Закарпатській і Чернівецькій області цей показник також змінився мінімально.

Читайте також: Бізнес в Україні отримає фінансову підтримку від держави

Ким працювати, щоб дохід зростав найшвидше

Зарплатні диспропорції є й в розрізі посад. Найвідчутнішою зміна пропонованих зарплат була у вакансіях в категорії «Нерухомість» — за рік вона збільшилася на третину. Так само як і в категорії «Культура, музика, шоу-бізнес». Значною мірою це пояснюється малою кількістю пропозицій роботи в цих категоріях.

Також серед лідерів за зростанням доходів:

  • «Робочі спеціальності, виробництво», +25% за рік;
  • «Телекомунікації та зв’язок», +25%;
  • «Готельно-ресторанний бізнес, туризм», +23%;
  • «Логістика, склад, ЗЕД», +22%;
  • «ЗМІ, видавництво, поліграфія», +22%;
  • «ІT, комп’ютери, інтернет», +21%;
  • «Будівництво, архітектура», +21%.

Натомість мінімальне зростання було в категоріях «Юриспруденція» (+9%), «Медицина, фармацевтика» (+8%), «Освіта, наука» (+5%). Не змінилися зарплати лише у вакансіях в категорії «Охорона, безпека», де розміщують вакансії підрозділи Сил Оборони.

