Бізнес в Україні отримає фінансову підтримку від держави

Уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.
За її словами, малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки. Він включає:
1. Одноразову фінансову допомогу для малого бізнесу на енергонезалежність.
ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав’ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади й послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн.
Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.
Подача заявки — через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти.
Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії.
Читайте також: Уряд розширить програму підтримки ВПО — Свириденко
2. Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.
Підприємства, які відповідають критеріям програми 5-7-9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.
Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.
Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7-9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень.
«Дякуємо бізнесу за стійкість і відповідальність. Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов», — наголосила Юлія Свириденко.
Деталі і дату старту програм оприлюднить Мінекономіки.
