Бізнес в Україні отримає фінансову підтримку від держави

Уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

За її словами, малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки. Він включає:

1.⁠ ⁠Одноразову фінансову допомогу для малого бізнесу на енергонезалежність.

ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав’ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади й послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.

Подача заявки — через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти.

Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії.

Читайте також: Уряд розширить програму підтримки ВПО — Свириденко

2.⁠ ⁠Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.

Підприємства, які відповідають критеріям програми 5-7-9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.

Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7-9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень.

«Дякуємо бізнесу за стійкість і відповідальність. Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов», — наголосила Юлія Свириденко.

Деталі і дату старту програм оприлюднить Мінекономіки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО

Чи надійно зберігати гроші в українських банках — відповідь ФГВФО