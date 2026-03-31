Яка середня зарплата в Україні та де пропонують найбільше

Державна служба статистики оновила дані за лютий 2026 року щодо ринку праці в Україні
Про це повідомила пресслужба установи.
Зазначається, що наразі середня заробітна плата по Україні становить 28 321 грн. Це +1,2% порівняно із січнем 2026р.
Регіони з найвищим рівнем оплати праці:
- 45 651 грн – м. Київ;
- 29 077грн – Київська обл.
Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:
- 20 083 грн – Кіровоградська обл.;
- 20 460 грн – Чернівецька обл.
Оплата праці за видами економічної діяльності:
- найвища – інформація та телекомунікації: 78 941 грн;
- найнижча – мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 18 681 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2026 року становить 3,5 млн грн.
Раніше ми писали, що у квітні 2026 року підвищення мінімальної зарплати не передбачене. Її розмір залишиться таким самим, як і в березні — 8 647 грн.
Водночас законодавство чітко визначає: роботодавець не має права виплачувати працівникові менше встановленого мінімального рівня. Це закріплено в Законі «Про оплату праці».
Якщо працівник виконав повну місячну норму, але нарахована зарплата виявилася нижчою за мінімальну, роботодавець зобов’язаний здійснити доплату. Вона виплачується щомісяця разом із основною зарплатою.
