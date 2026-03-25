Куди зникають місяці стажу і як рахують доплати до пенсії

Під час переходу на пенсію за віком частина страхового стажу може не враховуватися, а доплати виявляються значно меншими, ніж очікується. Це пов’язано з автоматизованими розрахунками та спеціальними правилами, які застосовує система
Чому «зникають» місяці стажу
При призначенні пенсії використовується механізм оптимізації заробітку. Його суть у тому, що з розрахунку можуть виключати місяці з найнижчими доходами, щоб підвищити загальний коефіцієнт і, відповідно, розмір пенсії.
Водночас цей процес відбувається автоматично. Програма самостійно обирає періоди на основі закладених алгоритмів, без ручного втручання. У деяких випадках, особливо після 2020 року, оптимізація може проходити у два етапи.
Проблема в тому, що система не завжди враховує найбільш вигідні для людини періоди. Через це можуть «випадати» навіть ті місяці, де був вищий заробіток. Саме тому важливо перевіряти розрахунок, якщо є власні дані або довідки про зарплату.
Чи можна це перевірити
Так, розрахунок можна переглянути. Якщо у вас є підтвердження доходів, варто звернутися до Пенсійного фонду або проконсультуватися з фахівцем.
Цікаве по темі: У одній з країн Європи відкрили доступ до пенсії для українців
У деяких випадках після додаткової перевірки пенсію можуть перерахувати. Це особливо актуально, якщо є підозра, що система обрала не найвигідніші періоди для розрахунку.
Чому доплата за стаж така мала
При переході з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком діють окремі правила. Якщо людина після призначення першої пенсії продовжувала працювати, для розрахунку беруть середню зарплату, яка діяла на момент її первинного призначення, а не актуальну.
Також має значення факт працевлаштування. Якщо людина продовжує працювати, доплату за понаднормовий стаж часто обчислюють, виходячи зі старого прожиткового мінімуму. Через це суми виглядають незначними.
Після звільнення з роботи виплати мають перерахувати вже з урахуванням актуальних показників, що може збільшити доплату.
Що це означає на практиці
Перехід на інший вид пенсії не гарантує суттєвого зростання виплат. Результат залежить від багатьох факторів — дати призначення першої пенсії, наявності роботи після цього та того, як саме система провела оптимізацію заробітку.
Тому варто уважно перевіряти всі розрахунки та, за потреби, ініціювати їх перегляд.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Деяким українцям зарахують рік стажу за два
В Україні хочуть підвищити мінімальні пенсії до 7500 грн
В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: кого стосується
