В Україні хочуть підвищити мінімальні пенсії до 7500 грн

У Верховній Раді підготували звернення до Кабміну з вимогою терміново переглянути розмір мінімальної пенсії за віком. Йдеться про її підвищення до фактичного прожиткового мінімуму — приблизно $7 000–7 500 грн замість нинішніх 2 595 грн, закладених у держбюджеті на 2026 рік. Відповідний проєкт постанови №15059 уже зареєстровано

Автори ініціативи вважають, що нинішній рівень виплат є штучно заниженим і не відповідає реальним витратам, необхідним для базового життя. Через це пенсіонери не можуть повноцінно покривати витрати на харчування, ліки та оплату комунальних послуг.

Документ передбачає рекомендацію уряду невідкладно подати зміни до бюджету-2026. У них пропонують закріпити підвищення мінімальної пенсії до фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, розрахованого за чинною методологією.

Додаткові витрати пропонують покрити за рахунок скорочення другорядних бюджетних статей, міжнародної фінансової допомоги, а також детінізації економіки та боротьби з виведенням коштів в офшори.

Депутати наголошують, що чинне законодавство прямо пов’язує мінімальну пенсію з прожитковим мінімумом. Зокрема, закон про пенсійне страхування передбачає: за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 — для жінок) пенсія має бути не нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Цікаве по темі: В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: кого стосується

Втім, у бюджеті на 2026 рік цей показник встановлено на рівні 2 595 грн, що суттєво нижче фактичних розрахунків. Так, у січні реальний прожитковий мінімум становив 6 954 грн. Надалі очікується його зростання:

у другому кварталі — до 7 241 грн;

у третьому — до 7 318 грн;

у четвертому — до 7 590 грн.

Таким чином, закладені в бюджеті показники більш ніж удвічі нижчі за фактичні.

На думку ініціаторів, така ситуація порушує Конституцію, яка забороняє звуження існуючих прав і соціальних гарантій. Заниження прожиткового мінімуму автоматично тягне за собою і зменшення пенсій, а також пов’язаних із ними доплат і надбавок.

Фактично у 2026 році мінімальна пенсія виплачується на рівні 2 595 грн і залишатиметься такою протягом усього року. Це, як підкреслюють депутати, позбавляє людей можливості забезпечити базові потреби.

У зв’язку з цим вони наполягають на внесенні змін до держбюджету, щоб привести соціальні виплати у відповідність до реального рівня прожиткового мінімуму та припинити порушення чинного законодавства.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як скористатися кешбеком на пальне

Деякі українці отримають по 1500 грн допомоги від держави

Чому ФОПи можуть залишитися без пенсійного стажу

Джерело: sud.ua.