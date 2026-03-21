Як скористатися кешбеком на пальне

До 1 травня заправляйтеся на АЗС та отримуйте назад до 15% витрачених грошей. Максимальна сума кешбеку за пальне — 1 000 грн на місяць, а загальний ліміт програми залишається 3 000 грн
Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
Розмір кешбеку залежить від типу пального:
- 15% — за дизель;
- 10% — за бензин;
- 5% — за автогаз.
Якщо вже користуєтеся Національним кешбеком — усе нарахується автоматично при оплаті під’єднаною до програми карткою.
Як стати учасником програми:
- Під’єднайте ваші банківські картки до програми.
- Відкрийте картку Національний кешбек у банку.
- У застосунку Дія виберіть послугу Національний кешбек та підв’яжіть цю картку, щоб отримувати виплати.
- Розраховуйтеся карткою, яку підʼєднали до програми.
Готово! Інформація про нарахування з’явиться в Дії вже наступного дня.
Перелік АЗС, які вже долучилися до програми, та деталі дізнавайтеся тут.
Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Мінцифрою та мережами АЗС.
