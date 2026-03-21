Як скористатися кешбеком на пальне

21.03.2026 11:30
Микола Деркач

До 1 травня заправляйтеся на АЗС та отримуйте назад до 15% витрачених грошей. Максимальна сума кешбеку за пальне — 1 000 грн на місяць, а загальний ліміт програми залишається 3 000 грн

Як скористатися кешбеком на пальне

Фото: freepik.com

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Розмір кешбеку залежить від типу пального:

  • 15% — за дизель;
  • 10% — за бензин;
  • 5% — за автогаз.

Якщо вже користуєтеся Національним кешбеком — усе нарахується автоматично при оплаті під’єднаною до програми карткою.

Як стати учасником програми:

  1. Під’єднайте ваші банківські картки до програми.
  2. Відкрийте картку Національний кешбек у банку.
  3. У застосунку Дія виберіть послугу Національний кешбек та підв’яжіть цю картку, щоб отримувати виплати.
  4. Розраховуйтеся карткою, яку підʼєднали до програми.

Готово! Інформація про нарахування з’явиться в Дії вже наступного дня.

Перелік АЗС, які вже долучилися до програми, та деталі дізнавайтеся тут.

Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Мінцифрою та мережами АЗС.

В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: кого стосується
До бюджету надійшло понад 100 млрд грн ПДФО
Деякі українці отримають по 1500 грн допомоги від держави
Регулювання ринку небанківського кредитування: що змінилося та чого очікувати
Чому ФОПи можуть залишитися без пенсійного стажу
Уряд розширив дію Нацкешбеку на пальне: скільки можна отримати

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

