Як скористатися кешбеком на пальне

До 1 травня заправляйтеся на АЗС та отримуйте назад до 15% витрачених грошей. Максимальна сума кешбеку за пальне — 1 000 грн на місяць, а загальний ліміт програми залишається 3 000 грн

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Розмір кешбеку залежить від типу пального:

15% — за дизель;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Якщо вже користуєтеся Національним кешбеком — усе нарахується автоматично при оплаті під’єднаною до програми карткою.

Як стати учасником програми:

Під’єднайте ваші банківські картки до програми. Відкрийте картку Національний кешбек у банку. У застосунку Дія виберіть послугу Національний кешбек та підв’яжіть цю картку, щоб отримувати виплати. Розраховуйтеся карткою, яку підʼєднали до програми.

Готово! Інформація про нарахування з’явиться в Дії вже наступного дня.

Перелік АЗС, які вже долучилися до програми, та деталі дізнавайтеся тут.

Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Мінцифрою та мережами АЗС.

