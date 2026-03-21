В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: кого стосується

В Україні можуть змінити підходи до виходу на пенсію для окремих груп громадян. У Верховній Раді обговорюють ідею запровадження однакових правил для всіх

Планується оновити пенсійне законодавство, щоб зробити систему більш справедливою. Йдеться про уніфікацію умов призначення пенсій, їхнього перерахунку та щорічної індексації — без прив’язки до професії чи посади.

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що законопроєкт № 12278 щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури вже підготовлений до другого читання.

Вона нагадала, що нинішні правила виходу на пенсію, які діють для більшості українців, не застосовуються до отримувачів так званих спеціальних пенсій — довічних щомісячних виплат. Такі пенсії призначаються після досягнення визначеного стажу служби, через що пенсіонерами стають у відносно молодому віці.

Саме тому депутати пропонують перейти до єдиного підходу для всіх. Згідно з ідеєю, право на пенсію визначатиметься за стандартною шкалою — у 60, 63 або 65 років залежно від страхового стажу.

«Вислуга років не дорівнює страховому стажу, адже іноді вона рахується за пільговими коефіцієнтами. Наприклад, один рік служби можуть зарахувати як два або навіть три роки стажу. Це створює ризики зловживань і посилює нерівність між різними категоріями громадян», — пояснила Третьякова.

Окрім цього, спеціальні пенсії зазвичай значно перевищують середній рівень виплат, які отримують громадяни на загальних умовах, що створює дисбаланс у системі.

«Йдеться не лише про фінансову стабільність, а й про рівність усіх громадян перед законом та дотрримання принципу верховенства права», — підсумувала вона.

Нагадаємо, що багато підприємців вважають, що сама реєстрація як фізичної особи-підприємця автоматично забезпечує страховий стаж для майбутньої пенсії. Проте це хибне уявлення.

Джерело: На пенсії.