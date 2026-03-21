В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: кого стосується

21.03.2026 13:00
Ольга Деркач

В Україні можуть змінити підходи до виходу на пенсію для окремих груп громадян. У Верховній Раді обговорюють ідею запровадження однакових правил для всіх

В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: кого стосується

Планується оновити пенсійне законодавство, щоб зробити систему більш справедливою. Йдеться про уніфікацію умов призначення пенсій, їхнього перерахунку та щорічної індексації — без прив’язки до професії чи посади.

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова повідомила, що законопроєкт № 12278 щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури вже підготовлений до другого читання.

Вона нагадала, що нинішні правила виходу на пенсію, які діють для більшості українців, не застосовуються до отримувачів так званих спеціальних пенсій — довічних щомісячних виплат. Такі пенсії призначаються після досягнення визначеного стажу служби, через що пенсіонерами стають у відносно молодому віці.

Саме тому депутати пропонують перейти до єдиного підходу для всіх. Згідно з ідеєю, право на пенсію визначатиметься за стандартною шкалою — у 60, 63 або 65 років залежно від страхового стажу.

Цікаве по темі: Деякі українці отримають по 1500 грн допомоги від держави

«Вислуга років не дорівнює страховому стажу, адже іноді вона рахується за пільговими коефіцієнтами. Наприклад, один рік служби можуть зарахувати як два або навіть три роки стажу. Це створює ризики зловживань і посилює нерівність між різними категоріями громадян», — пояснила Третьякова.

Окрім цього, спеціальні пенсії зазвичай значно перевищують середній рівень виплат, які отримують громадяни на загальних умовах, що створює дисбаланс у системі.

«Йдеться не лише про фінансову стабільність, а й про рівність усіх громадян перед законом та дотрримання принципу верховенства права», — підсумувала вона.

Нагадаємо, що багато підприємців вважають, що сама реєстрація як фізичної особи-підприємця автоматично забезпечує страховий стаж для майбутньої пенсії. Проте це хибне уявлення. Чому ФОПи можуть залишитися без пенсійного стажу — читайте тут.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС платять найбільше: як змінилася мінімальна ЗП у 2026

Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я

Хто з українців зможе менше платити за електроенергію у квітні

Джерело: На пенсії.

Новини по темі
Як скористатися кешбеком на пальне 21.03.2026

Як скористатися кешбеком на пальне
До бюджету надійшло понад 100 млрд грн ПДФО 20.03.2026

До бюджету надійшло понад 100 млрд грн ПДФО
Деякі українці отримають по 1500 грн допомоги від держави 20.03.2026

Деякі українці отримають по 1500 грн допомоги від держави
Регулювання ринку небанківського кредитування: що змінилося та чого очікувати 20.03.2026

Регулювання ринку небанківського кредитування: що змінилося та чого очікувати
Чому ФОПи можуть залишитися без пенсійного стажу 19.03.2026

Чому ФОПи можуть залишитися без пенсійного стажу
Уряд розширив дію Нацкешбеку на пальне: скільки можна отримати 19.03.2026

Уряд розширив дію Нацкешбеку на пальне: скільки можна отримати

Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

Останні новини
Сьогодні  14:30

Якою буде ціна XRP у квітні — прогноз

 Сьогодні  10:00

Тривалість доби на Землі зростає: цього не траплялося 3,6 млн років

 20.03.2026  20:20

Дія додала шість категорій до міжнародного Реєстру збитків

 20.03.2026  19:00

Шахраї створили на блокчейні Tron фейковий токен ФБР

 20.03.2026  17:40

До бюджету надійшло понад 100 млрд грн ПДФО

 20.03.2026  15:00

НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів

 20.03.2026  13:40

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в акції Chevron на початку 2026

 Всі новини
