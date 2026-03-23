close-btn
PaySpaceMagazine

Деяким українцям зарахують рік стажу за два

23.03.2026 18:20
Ольга Деркач

В українській пенсійній системі діє особливий механізм обліку страхового стажу для певних категорій громадян. У визначених законодавством випадках застосовується пільговий коефіцієнт, завдяки якому один календарний рік роботи може зараховуватися як два

Фото: freepik.com

Кому можуть зарахувати стаж у подвійному розмірі

Подвійний облік страхового стажу передбачений для працівників, чия діяльність пов’язана з підвищеними ризиками або складними умовами праці.

Такий підхід виконує компенсаторну функцію за роботу в небезпечному середовищі та водночас може впливати на право дострокового виходу на пенсію. Його застосування базується на чинних нормах і роз’ясненнях Пенсійного фонду України.

Зокрема, пільговий коефіцієнт використовується для:

  • працівників, зайнятих у шкідливих і небезпечних умовах, де є вплив шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;
  • осіб, які працюють під землею — у шахтах, рудниках, метрополітені чи на об’єктах підземного будівництва та обслуговування;
  • тих, хто виконує роботу в складних кліматичних умовах, зокрема у високогірних районах або на територіях із несприятливим середовищем.

Окремо пільговий порядок поширюється на деякі види військової служби — передусім у районах бойових дій, під час виконання спеціальних завдань або участі в операціях підвищеної небезпеки.

Цікаве по темі: В Україні хочуть підвищити мінімальні пенсії до 7500 грн

Також право на подвійний стаж можуть мати медичні працівники з підвищеним рівнем професійного ризику (наприклад, у інфекційних або психіатричних закладах), працівники морського й річкового флоту, які перебувають у тривалих рейсах, а також учасники ліквідації наслідків аварій, катастроф та інших надзвичайних подій.

Як підтвердити право на пільговий облік стажу

Застосування підвищеного коефіцієнта не відбувається автоматично — необхідно документально підтвердити відповідні умови праці або служби.

Завдання заявника — довести не лише сам факт роботи, а й її характер і відповідність пільговим категоріям.

Основним документом є трудова книжка, однак зазвичай її недостатньо.

У більшості випадків потрібно надати додаткові підтвердження: уточнювальні довідки від роботодавця або архівні документи з інформацією про періоди роботи, посаду, умови праці та підстави для включення до відповідних списків (наприклад, шкідливі чи підземні роботи).

Для військовослужбовців такими доказами можуть бути витяги з наказів, довідки з військових частин або документи про участь у бойових діях.

Медики та рятувальники підтверджують право довідками про роботу у підрозділах чи установах із підвищеним ризиком.

Якщо підприємство ліквідоване або документи втрачені, підтвердження можливе через архіви або в судовому порядку. На практиці саме архівні довідки часто стають ключовими для зарахування пільгового стажу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: кого стосується

Деякі українці отримають по 1500 грн допомоги від держави

Чому ФОПи можуть залишитися без пенсійного стажу

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки грошей на рахунках українців — звіт за березень 2026 23.03.2026

Скільки грошей на рахунках українців — звіт за березень 2026
Український стартап залучив €25 000 інвестицій 23.03.2026

Український стартап залучив €25 000 інвестицій
lifecell підвищує ціни на бюджетний тариф 22.03.2026

lifecell підвищує ціни на бюджетний тариф
В Україні хочуть підвищити мінімальні пенсії до 7500 грн 22.03.2026

В Україні хочуть підвищити мінімальні пенсії до 7500 грн
В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: кого стосується 21.03.2026

В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: кого стосується
Як скористатися кешбеком на пальне 21.03.2026

Як скористатися кешбеком на пальне

Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

Останні новини
Сьогодні  19:30

Чи можна побачити тінь Землі і де її шукати

 Сьогодні  17:10

4 фактори, які можуть вплинути крипторинок цього тижня

 Сьогодні  16:00

Ігор Сироватко залишає посаду CEO NovaPay

 Сьогодні  14:50

Скільки грошей на рахунках українців — звіт за березень 2026

 Сьогодні  14:00

POS-термінал за 23 хвилини: в Україні з’явилося нове еквайрингове рішення

 Сьогодні  13:40

Український стартап залучив €25 000 інвестицій

 Сьогодні  12:30

Якою буде ціна Біткоїна у квітні — прогноз

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.