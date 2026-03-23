Деяким українцям зарахують рік стажу за два

В українській пенсійній системі діє особливий механізм обліку страхового стажу для певних категорій громадян. У визначених законодавством випадках застосовується пільговий коефіцієнт, завдяки якому один календарний рік роботи може зараховуватися як два

Кому можуть зарахувати стаж у подвійному розмірі

Подвійний облік страхового стажу передбачений для працівників, чия діяльність пов’язана з підвищеними ризиками або складними умовами праці.

Такий підхід виконує компенсаторну функцію за роботу в небезпечному середовищі та водночас може впливати на право дострокового виходу на пенсію. Його застосування базується на чинних нормах і роз’ясненнях Пенсійного фонду України.

Зокрема, пільговий коефіцієнт використовується для:

працівників, зайнятих у шкідливих і небезпечних умовах, де є вплив шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

осіб, які працюють під землею — у шахтах, рудниках, метрополітені чи на об’єктах підземного будівництва та обслуговування;

тих, хто виконує роботу в складних кліматичних умовах, зокрема у високогірних районах або на територіях із несприятливим середовищем.

Окремо пільговий порядок поширюється на деякі види військової служби — передусім у районах бойових дій, під час виконання спеціальних завдань або участі в операціях підвищеної небезпеки.

Також право на подвійний стаж можуть мати медичні працівники з підвищеним рівнем професійного ризику (наприклад, у інфекційних або психіатричних закладах), працівники морського й річкового флоту, які перебувають у тривалих рейсах, а також учасники ліквідації наслідків аварій, катастроф та інших надзвичайних подій.

Як підтвердити право на пільговий облік стажу

Застосування підвищеного коефіцієнта не відбувається автоматично — необхідно документально підтвердити відповідні умови праці або служби.

Завдання заявника — довести не лише сам факт роботи, а й її характер і відповідність пільговим категоріям.

Основним документом є трудова книжка, однак зазвичай її недостатньо.

У більшості випадків потрібно надати додаткові підтвердження: уточнювальні довідки від роботодавця або архівні документи з інформацією про періоди роботи, посаду, умови праці та підстави для включення до відповідних списків (наприклад, шкідливі чи підземні роботи).

Для військовослужбовців такими доказами можуть бути витяги з наказів, довідки з військових частин або документи про участь у бойових діях.

Медики та рятувальники підтверджують право довідками про роботу у підрозділах чи установах із підвищеним ризиком.

Якщо підприємство ліквідоване або документи втрачені, підтвердження можливе через архіви або в судовому порядку. На практиці саме архівні довідки часто стають ключовими для зарахування пільгового стажу.

Джерело: 24 Канал.