Кабмін вводить нові стипендії для студентів: хто отримає

Уряд затвердив нову програму підтримки обдарованих студентів з інвалідністю — передбачено 80 академічних стипендій у розмірі 8 000 грн. Виплати стартують з 1 вересня 2026 року та надаватимуться за високі досягнення у навчанні

Ініціативу Міністерства освіти і науки України схвалили на засіданні Кабінету міністрів. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає УНН.

Рішення розширює доступ до академічних стипендій Кабміну для здобувачів освіти з інвалідністю. Йдеться про 50 стипендій для студентів закладів фахової передвищої освіти та ще 30 — для здобувачів професійної освіти.

«Положення щодо виплат буде розроблене додатково», — зазначив Оксен Лісовий.

За його словами, нова програма має посилити державну підтримку студентів із високими результатами, незалежно від обраного освітнього шляху.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України також підготувало новий порядок вступу до закладів вищої освіти на 2026 рік. Зокрема, скасовано мотиваційні листи, обмежено кількість заяв та змінено вагу творчих конкурсів.

В Україні практично щороку з’являються нові соціальні програми, мета яких — підтримати вразливі групи населення в умовах повномасштабної війни з росією. Втім, варто зважати на важливий нюанс: виплати в межах таких ініціатив, як єКнига, Пакунок школяра та Ветеранський спорт, потрібно обов’язково декларувати. Про це нагадали у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

