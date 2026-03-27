close-btn
PaySpaceMagazine

Кабмін вводить нові стипендії для студентів: хто отримає

27.03.2026 17:00
Ольга Деркач

Уряд затвердив нову програму підтримки обдарованих студентів з інвалідністю — передбачено 80 академічних стипендій у розмірі 8 000 грн. Виплати стартують з 1 вересня 2026 року та надаватимуться за високі досягнення у навчанні

Фото: tr.tax.gov.ua

Ініціативу Міністерства освіти і науки України схвалили на засіданні Кабінету міністрів. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає УНН.

Рішення розширює доступ до академічних стипендій Кабміну для здобувачів освіти з інвалідністю. Йдеться про 50 стипендій для студентів закладів фахової передвищої освіти та ще 30 — для здобувачів професійної освіти.

«Положення щодо виплат буде розроблене додатково», — зазначив Оксен Лісовий.

За його словами, нова програма має посилити державну підтримку студентів із високими результатами, незалежно від обраного освітнього шляху.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України також підготувало новий порядок вступу до закладів вищої освіти на 2026 рік. Зокрема, скасовано мотиваційні листи, обмежено кількість заяв та змінено вагу творчих конкурсів.

Раніше ми також писали, що українців зобов’язали декларувати всі держвиплати.

В Україні практично щороку з’являються нові соціальні програми, мета яких — підтримати вразливі групи населення в умовах повномасштабної війни з росією. Втім, варто зважати на важливий нюанс: виплати в межах таких ініціатив, як єКнига, Пакунок школяра та Ветеранський спорт, потрібно обов’язково декларувати. Про це нагадали у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Останні новини
 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.