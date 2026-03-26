Українців зобов’язали декларувати всі держвиплати

26.03.2026 19:40
Ольга Деркач

В Україні практично щороку з’являються нові соціальні програми, мета яких — підтримати вразливі групи населення в умовах повномасштабної війни з росією

Втім, варто зважати на важливий нюанс: виплати в межах таких ініціатив, як єКнига, Пакунок школяра та Ветеранський спорт, потрібно обов’язково декларувати. Про це нагадали у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Загальне правило передбачає, що соціальні виплати підлягають декларуванню у випадку, якщо вони мають монетизований характер.

Під монетизацією мається на увазі, що допомога:

  • надається у вигляді реальних коштів;
  • або ж представлена як грошові кошти чи електронний сертифікат, який можна використати для оплати товарів чи послуг.

У подібних ситуаціях такі виплати вважаються доходом суб’єкта декларування або члена його сім’ї. Відповідно, їх необхідно вносити до розділу 11 декларації.

Якщо декларант володіє інформацією про те, який саме орган здійснює виплату, потрібно вказувати саме цю установу.

Читайте також: PlayCity анулював ліцензію оператора лотерей

Зокрема:

  • за програмою Пакунок школяра виплати проходять через Мінсоцполітики;
  • у межах ініціативи Ветеранський спорт — через Міністерство у справах ветеранів;
  • за програмою єКнига — через Міністерство культури.

Водночас можливі ситуації, коли отримувач не має точної інформації про розпорядника бюджетних коштів. У такому разі допустимо зазначити джерелом доходу Кабінет Міністрів. Якщо детальніші дані відсутні, це не вважатиметься помилкою.

Також важливо враховувати, що перелік державних програм соціальної підтримки постійно зростає. Тому при отриманні будь-яких виплат у межах таких ініціатив необхідно щоразу оцінювати:

  • чи мають вони грошову або монетизовану форму;
  • чи були отримані безпосередньо декларантом або членом його сім’ї.

Якщо виплата фактично є коштами або їх аналогом, її обов’язково потрібно відобразити у декларації як дохід — навіть у випадку, коли така програма ще не описана окремо в роз’ясненнях НАЗК.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії з’явилася нова послуга для водіїв

Якою буде ціна Біткоїна наприкінці 2026 — прогнози експертів

Вулкан в Європі на межі пробудження: вчені попереджають про катастрофу

Джерело: Фінансовий клуб.

Новини по темі
У Раді підтримали законопроєкт про регулювання Telegram 26.03.2026

У Раді підтримали законопроєкт про регулювання Telegram
Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ 19.03.2026

Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ
Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я 17.03.2026

Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я
МВФ вимагає від України підвищити податки до кінця березня — Bloomberg 17.03.2026

МВФ вимагає від України підвищити податки до кінця березня — Bloomberg
Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт 13.03.2026

Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт
Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП» 13.03.2026

Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП»

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  19:40

Українців зобов’язали декларувати всі держвиплати

 Сьогодні  18:20

Учені розповіли, як вижити під час ядерного вибуху

 Сьогодні  15:40

PlayCity анулював ліцензію оператора лотерей

 Сьогодні  14:20

У Раді підтримали законопроєкт про регулювання Telegram

 Сьогодні  13:00

У Дії з’явилася нова послуга для водіїв

 Сьогодні  11:40

УФС розпочав набір стартапів у другу когорту XFactory Ukraine

 Сьогодні  10:20

Якою буде ціна Біткоїна наприкінці 2026 — прогнози експертів

 Всі новини
