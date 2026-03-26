Українців зобов’язали декларувати всі держвиплати

В Україні практично щороку з’являються нові соціальні програми, мета яких — підтримати вразливі групи населення в умовах повномасштабної війни з росією

Втім, варто зважати на важливий нюанс: виплати в межах таких ініціатив, як єКнига, Пакунок школяра та Ветеранський спорт, потрібно обов’язково декларувати. Про це нагадали у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

Загальне правило передбачає, що соціальні виплати підлягають декларуванню у випадку, якщо вони мають монетизований характер.

Під монетизацією мається на увазі, що допомога:

надається у вигляді реальних коштів;

або ж представлена як грошові кошти чи електронний сертифікат, який можна використати для оплати товарів чи послуг.

У подібних ситуаціях такі виплати вважаються доходом суб’єкта декларування або члена його сім’ї. Відповідно, їх необхідно вносити до розділу 11 декларації.

Якщо декларант володіє інформацією про те, який саме орган здійснює виплату, потрібно вказувати саме цю установу.

Зокрема:

за програмою Пакунок школяра виплати проходять через Мінсоцполітики;

у межах ініціативи Ветеранський спорт — через Міністерство у справах ветеранів;

за програмою єКнига — через Міністерство культури.

Водночас можливі ситуації, коли отримувач не має точної інформації про розпорядника бюджетних коштів. У такому разі допустимо зазначити джерелом доходу Кабінет Міністрів. Якщо детальніші дані відсутні, це не вважатиметься помилкою.

Також важливо враховувати, що перелік державних програм соціальної підтримки постійно зростає. Тому при отриманні будь-яких виплат у межах таких ініціатив необхідно щоразу оцінювати:

чи мають вони грошову або монетизовану форму;

чи були отримані безпосередньо декларантом або членом його сім’ї.

Якщо виплата фактично є коштами або їх аналогом, її обов’язково потрібно відобразити у декларації як дохід — навіть у випадку, коли така програма ще не описана окремо в роз’ясненнях НАЗК.

Джерело: Фінансовий клуб.