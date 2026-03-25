Вулкан в Європі на межі пробудження: вчені попереджають про катастрофу

Науковці виявили під островом Санторіні в Греції масштабне скупчення магми. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту їм вдалося оцінити об’єм розплавленої породи приблизно у 300 млн кубічних метрів. Відкриття, зроблене на основі аналізу сейсмічних сигналів, посилило занепокоєння щодо подальшої безпеки цього популярного архіпелагу

Фахівці зазначають, що магма може активізуватися і почати підніматися у будь-який момент. Перші ознаки небезпеки з’явилися ще влітку 2024 року, коли на острові зафіксували понад 28 тис. землетрусів. Найпотужніші з них перевищували магнітуду 5. У відповідь влада оголосила надзвичайний стан, призупинила навчання у школах та організувала евакуацію тисяч туристів морським транспортом.

Напружена ситуація тривала до лютого 2025 року і спричинила хвилю занепокоєння по всьому Егейському регіону.

Сучасні методи дослідження дозволили фактично відстежити переміщення магми в режимі, близькому до реального часу. Розплав піднявся з глибших шарів земної кори та зупинився приблизно за 4 км під морським дном. Його локалізували між Санторіні та підводним вулканом Колумбо, де він створює значний тиск на навколишні породи.

Попри те, що магма поки не прорвалася на поверхню, загроза виверження залишається актуальною. Потенційний вибух вулкана Колумбо здатен спровокувати цунамі висотою до 20 м. Хвилі можуть дістатися узбережжя Греції, Туреччини та Криту вже за 30–60 хвилин, завдаючи серйозних руйнувань портам та інфраструктурі.

Ймовірно, наслідки відчули б і острови, розташовані на відстані до 100 км від епіцентру. За оцінками експертів, зона ураження могла б охопити значну частину східного Середземномор’я.

Минуле Санторіні демонструє масштаб можливих катастроф. Близько 3600 років тому потужне виверження спричинило занепад мінойської цивілізації. У 1650 році активність Колумбо призвела до руйнівного цунамі, яке забрало сотні життів. Сучасні дані вкотре підтверджують, що вулканічні системи залишаються динамічними та непередбачуваними.

Наразі Греція суттєво посилила систему спостереження. На острові працюють понад 50 сейсмографів, а також використовуються морські буї та супутники, які фіксують найменші зміни рельєфу. Це дає змогу заздалегідь виявляти потенційні ризики та залишає мешканцям близько 48 годин на евакуацію у разі небезпеки.

Втім, організація евакуації залишається складним завданням. У розпал туристичного сезону в регіоні може перебувати до 50 тис. відвідувачів. Основний акцент роблять на евакуацію поромами, оскільки авіасполучення може бути обмежене через викиди попелу.

Станом на зараз ситуація на Санторіні контрольована, однак потребує постійного моніторингу. Туристичний потік відновився, але експерти закликають не ігнорувати потенційні ризики. Хоча технології штучного інтелекту значно покращують можливості прогнозування, природа вулкана залишається непередбачуваною — подібно до закритої посудини, у якій непомітно зростає тиск.

Джерело: УНІАН.