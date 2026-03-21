Тривалість доби на Землі зростає: цього не траплялося 3,6 млн років

Тривалість доби на Землі поступово збільшується. Може здатися, що причиною є космічні сили, однак насправді в цьому випадку відповідальність лежить на людях. Вчені зазначають, що обертання нашої планети сповільнилося, через що дні стають трохи довшими

Зазвичай гравітаційний вплив Місяця, а також процеси всередині Землі та в атмосфері можуть створювати умови для швидшого обертання. Саме це відбулося в липні та серпні 2025 року, коли тривалість доби скоротилася приблизно на 1,25 мілісекунди через зміну відстані між Місяцем і Землею.

Однак зараз люди впливають на планету настільки сильно, що її обертання, навпаки, сповільнюється. І оскільки ця проблема стає дедалі серйознішою, швидкість обертання Землі може і надалі зменшуватися.

Планета нагрівається безпрецедентними темпами, що призводить до танення льодовиків і навіть вічної мерзлоти. Рівень моря зростає, і це безпосередньо впливає на швидкість обертання Землі.

Тала вода поширюється по всій планеті, змінюючи розподіл маси Землі. Це створює додатковий вплив, який сповільнює обертання, додаючи до тривалості доби мілісекунди.

Вчені з Віденського університету та ETH Zurich намагалися з’ясувати, наскільки це явище є унікальним і чи траплялося щось подібне в минулому. Вони дослідили історію Землі, починаючи з пізнього пліоцену, щоб знайти періоди, коли тривалість доби змінювалася так швидко.

Мостафа Кіяні Шахванді, автор дослідження з кафедри метеорології та геофізики Віденського університету, зазначив:

«У наших попередніх дослідженнях ми показали, що прискорене танення полярних льодових щитів і гірських льодовиків у XXI столітті підвищує рівень моря, що сповільнює обертання Землі та, відповідно, подовжує добу. Невідомим залишалося те, чи існували раніше періоди, коли клімат так само швидко збільшував тривалість доби».

Зміна обертання Землі, якої не було 3,6 млн років

Дослідники встановили, що тривалість доби збільшується приблизно на 1,33 мілісекунди кожні 100 років. Найбільш вражаючим висновком стало те, що подібного не спостерігалося протягом останніх 3,6 млн років.

Оскільки Земля продовжує нагріватися, її обертання лише сповільнюватиметься.

«Це швидке збільшення тривалості доби означає, що темпи сучасних кліматичних змін є безпрецедентними щонайменше з часів пізнього пліоцену, тобто 3,6 млн років тому, — зазначив професор космічної геодезії ETH Zurich Бенедикт Соя. — Це передусім пов’язано з впливом людини».

Хоча ці зміни надто малі, щоб їх могла відчути людина, вони впливають на роботу GPS-супутників, космічну навігацію та складні фінансові системи.

За матеріалами wionews.com.