8 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2026

Українські технологічні компанії представлять свої розробки на міжнародній виставці Nexus Luxembourg 2026, яка відбудеться 10-11 червня у Люксембургу

Подія вважається однією з найбільших технологічних конференцій Європи та цьогоріч збере понад 10 тис. учасників, більш як 400 стартапів і 500 спікерів з усього світу.

У межах заходу Україну представлятимуть вісім стартапів, які працюють у сферах штучного інтелекту, кібербезпеки, AgriTech, енергетики, GovTech та цифрової медицини. Делегацію сформували Український фонд стартапів разом із партнерами.

До списку учасників увійшли:

Cardiomo — ШІ-платформа дистанційного моніторингу пацієнтів, що дозволяє відстежувати стан здоров’я в реальному часі та виявляти погіршення стану людей із хронічними захворюваннями;

CITI — GovTech-рішення для цифровізації міських сервісів, яке об’єднує доступ до транспорту, платежів, комунальних послуг та екстрених сповіщень в одному застосунку;

NovaGrid — платформа для керування розподіленою енергетикою, яка допомагає домогосподарствам і підприємствам досягати енергетичної автономії;

Noviterm AI — ШІ-платформа клімат-контролю для комерційних будівель, яка прогнозує потреби в опаленні та охолодженні й допомагає скорочувати споживання енергії;

SINTROL LLC / ADAM — система моніторингу забруднення повітря на базі штучного інтелекту та мережі мобільних датчиків, встановлених на транспорті;

ThreatBreaker — платформа кібербезпеки, що автоматизує виявлення, розслідування та реагування на загрози для малого та середнього бізнесу;

Vulnebify — технологія, яка допомагає компаніям виявляти вразливості зовнішніх систем та запобігати кібератакам;

Yharvest — AgriTech-стартап, що аналізує стан ґрунту через мережу бездротових датчиків і допомагає аграріям точніше використовувати добрива.

Організатори зазначають, що Nexus Luxembourg 2026 стане майданчиком для обговорення розвитку штучного інтелекту, передових технологій та інноваційного бізнесу. Для українських компаній участь у заході — це можливість презентувати власні рішення міжнародній аудиторії, залучити інвесторів та знайти партнерів для масштабування на європейському ринку.

Окрему увагу на події приділять нетворкінгу між стартапами, корпораціями, венчурними фондами та представниками технологічних екосистем різних країн. Українські команди також візьмуть участь у сайд-візитах і презентаціях поза основною виставковою програмою.

Участь української делегації організували Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів та Люксембурзько-Українська торговельна палата за підтримки Luxembourg Agency for Development Cooperation.

Джерело: Український Фонд Стартапів.