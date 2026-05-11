9 українських стартапів візьмуть участь у Latitude59 в Естонії

11.05.2026 16:10
Микола Деркач

Latitude59 — головна технологічна конференція Естонії та одна з ключових startup-подій Північної Європи, цьогоріч відбудеться 20-22 травня у Таллінні. Щорічно івент збирає разом понад 3000 учасників з 60+ країн: це інвестори, фаундери, команди стартапів, представники бізнесу, венчурних фондів та лідери думок глобальної інноваційної спільноти

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Для українських стартапів Latitude59 вже стала важливою платформою міжнародного позиціонування. Тут українські команди регулярно входять до переліку кращих стартапів конференції, перемагають на пітчинг-конкурсах, привертаючи увагу міжнародних інвесторів.

Цьогоріч Україна традиційно представить свою стартап-екосистему на Latitude59. Український фонд стартапів разом з партнерами відібрав 9 стартапів, що представлять Україну на найбільшій технологічній конференції Естонії:

  • b2beings LLC;
  • DigitalBPM;
  • DopplerForge;
  • Synteza AI;
  • ThreatBreaker;
  • Unpitch;
  • USPACY;
  • Vignette ID;
  • Wroom Wroom.

На конференції стартапи презентують свої продукти на стенді України та під час пітчингів перед топовими інвесторами Балтії, а також візьмуть участь в українських сайд-активностях. Це змога отримати вихід на глобальну інноваційну сцену: інсайти, прямий доступ до інвесторів та нові можливості для масштабування.

Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, YEP Accelerator, Mission Possible за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

