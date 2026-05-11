9 українських стартапів візьмуть участь у Latitude59 в Естонії

Latitude59 — головна технологічна конференція Естонії та одна з ключових startup-подій Північної Європи, цьогоріч відбудеться 20-22 травня у Таллінні. Щорічно івент збирає разом понад 3000 учасників з 60+ країн: це інвестори, фаундери, команди стартапів, представники бізнесу, венчурних фондів та лідери думок глобальної інноваційної спільноти

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Для українських стартапів Latitude59 вже стала важливою платформою міжнародного позиціонування. Тут українські команди регулярно входять до переліку кращих стартапів конференції, перемагають на пітчинг-конкурсах, привертаючи увагу міжнародних інвесторів.

Цьогоріч Україна традиційно представить свою стартап-екосистему на Latitude59. Український фонд стартапів разом з партнерами відібрав 9 стартапів, що представлять Україну на найбільшій технологічній конференції Естонії:

b2beings LLC;

DigitalBPM;

DopplerForge;

Synteza AI;

ThreatBreaker;

Unpitch;

USPACY;

Vignette ID;

Wroom Wroom.

Читайте також: Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ

На конференції стартапи презентують свої продукти на стенді України та під час пітчингів перед топовими інвесторами Балтії, а також візьмуть участь в українських сайд-активностях. Це змога отримати вихід на глобальну інноваційну сцену: інсайти, прямий доступ до інвесторів та нові можливості для масштабування.

Детально про продукти та інновації відібраних стартапів читайте у каруселі.

Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, YEP Accelerator, Mission Possible за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

НБУ оновив правила кредитування для банків

Скільки дивідендів сплатять ПриватБанк та Ощадбанк до держбюджету