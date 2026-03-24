Учені назвали 45 планет, де може бути позаземне життя

24.03.2026 18:40
Ольга Деркач

На сьогодні науковці відкрили понад 6 тис. екзопланет — тобто світів за межами нашої Сонячної системи. Втім, більшість із них непридатні для життя через надто високу або низьку температуру чи інші небезпечні умови. Тепер дослідники виділили 45 планет, які потенційно можуть підтримувати життя. Серед них — добре відомі Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f і Kepler 186f

Фото: freepik.com

Вчені вважають, що цей список може стати відправною точкою для пошуку сигналів, які свідчитимуть про наявність позаземного життя, або навіть для майбутніх космічних місій.

Ці планети також допоможуть перевірити, наскільки ефективною є нинішня модель визначення придатності до життя — так звана зона населеності або «зона Золотоволоски». Аналіз об’єктів на її межах може показати, чи справді цей підхід добре працює для відбору планет.

Найцікавіші світи зі списку розташовані в системі TRAPPIST-1 — навколо зорі, що знаходиться приблизно за 40 світлових років від Землі. Вони, як і деякі інші планети, отримують світло подібно до того, як Земля отримує його від Сонця.

Втім, багато що залежить від наявності атмосфери, яка могла б утримувати воду — ключову умову для існування життя.

«Хоча складно точно сказати, що саме підвищує ймовірність існування життя, визначити, де саме його шукати — це перший і найважливіший крок. Саме тому метою нашого проєкту було окреслити найкращі цілі для спостережень», — зазначив аспірант Гілліс Лоурі, який брав участь у дослідженні.

Дослідники сподіваються, що цей список допоможе спрямувати роботу телескопів і космічних апаратів, зокрема James Webb Space Telescope, а також майбутніх місій — Nancy Grace Roman Space Telescope, Extremely Large Telescope, Habitable Worlds Observatory та інших.

Очікується, що ці спостереження допоможуть підтвердити наявність атмосфери на планетах — наступний ключовий етап у визначенні їхньої придатності для життя.

Джерело: Independent.

