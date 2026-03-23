Чи можна побачити тінь Землі і де її шукати

Тінь Землі — не абстрактне поняття з підручників астрономії, а реальне явище, яке можна побачити навіть неозброєним оком. Вона супроводжує планету під час руху навколо Сонця й за певних умов стає помітною як у космосі, так і в нашому небі

Найвідоміший приклад — місячні затемнення. Саме тоді Місяць проходить крізь тінь Землі: спочатку через півтінь, потім занурюється в темнішу центральну частину — умбру. Попри очікування, Місяць у цей момент не стає чорним. Зазвичай він набуває червонуватого відтінку — через те, що атмосфера Землі розсіює сонячне світло й «підсвічує» тінь почервонілими променями. Фактично ми бачимо світло всіх світанків і заходів Сонця на Землі, відбитих від Місяця.

Колір затемненого Місяця може розповісти і про стан атмосфери: чим більше пилу та хмар, тим глибшим буде червоний відтінок. Водночас іноді спостерігається різкий контраст — коли частина Місяця виглядає майже чорною на межі між тінню та півтінню.

Втім, затемнення — не єдина можливість побачити тінь Землі. Вона з’являється щодня: перед сходом Сонця та одразу після заходу. У цей час на небі, біля горизонту й у протилежному до Сонця напрямку, можна помітити темну вигнуту смугу — це й є силует нашої планети, відкинутий у космос.

Це явище триває недовго — приблизно 15 хвилин, поки Сонце не підніметься вище або не сховається глибше за горизонт. Найкраще його видно за умов чистого неба, без пилу й міського освітлення, бажано на височині.

Тінь Землі можна спостерігати і на штучних та природних об’єктах. Наприклад, Міжнародна космічна станція під час вечірнього прольоту раптово тьмяніє, входячи в тінь. Те саме відбувається з геостаціонарними супутниками: кілька тижнів навколо рівнодення вони щовечора на кілька хвилин «зникають» із поля зору.

Іноді тінь Землі фіксують навіть на астероїдах, які пролітають відносно близько до планети. Втім, її межі не безкінечні: темна центральна частина простягається приблизно на 1,4 млн км і не досягає Марса.

Таким чином, тінь Землі — це не рідкісне космічне явище, а щоденний ефект, який легко пропустити. Але варто знати, куди дивитися — і звичайний світанок або захід може перетворитися на спостереження за силуетом цілої планети.

Джерело: LiveScience.