PlayCity анулював ліцензію оператора лотерей

Державний регулятор з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity анулював ліцензію оператора державних лотерей «Патріот». Рішення ухвалили за результатами перевірки, проведеної за участі правоохоронних органів

Про це повідомив PlayCity у своєму Telegram.

Під час процедури ліцензування операторів лотерей та організаторів азартних ігор компанія щоразу залучає профільні органи для комплексної оцінки діяльності бізнесу, його структури та пов’язаних осіб. Такий підхід передбачає перевірку не лише фінансових показників, а й відповідності власників та керівництва чинному законодавству.

У випадку з «Патріот» ключову роль відіграла інформація, передана Державним бюро розслідувань. Саме ці дані стали підставою для перегляду статусу ліцензії оператора.

За результатами перевірки встановлено, що кінцевий бенефіціарний власник компанії не відповідає вимогам законодавства. Це порушення стало прямою підставою для анулювання ліцензії.

Що це означає для ринку

У PlayCity підкреслюють, що підхід до регулювання лотерейного та грального ринку змінюється в бік посилення контролю та прозорості. Компанія наголошує: сучасна модель функціонування ринку має забезпечувати безпеку як для держави, так і для громадян.

Йдеться, зокрема, про мінімізацію ризиків, пов’язаних із непрозорою структурою власності, а також про недопущення до ринку компаній, які не відповідають встановленим вимогам.

Подальші кроки

PlayCity заявляє, що й надалі дотримуватиметься практики глибоких перевірок усіх операторів. У компанії зазначають, що формують систему, де правила роботи є чіткими та зрозумілими, а доступ до ринку отримують лише доброчесні учасники.

Таким чином, анулювання ліцензії «Патріот» стало частиною ширшої політики очищення ринку та посилення контролю за його учасниками.

