PlayCity оштрафував блогерку-мільйонницю на ₴4,8 млн

Державний регулятор з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity («ПлейСіті») оштрафував на ₴4,8 млн блогерку-мільйонницю за незаконну рекламу онлайн-казино

Про це PlayCity повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як йдеться в повідомленні, мова йде про популярну українську блогерку, яка відома під ніком Сімбочка в Instagram.

За даними регулятора, на своїй сторінці блогерка поширювала маніпулятивну рекламу, демонструвала процес гри та закликала реєструватися на сайті онлайн-казино.

Цікаве по темі: PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері грального бізнесу

Перевірка показала: реального акаунту гравця в організатора немає, тобто реклама була вдаваною. Системні порушення виявили під час моніторингу командою PlayCity, а також завдяки скаргам користувачів.

До цього PlayCity заблокував 7 instagram-акаунтів за незаконну рекламу казино — серед них відома блогерка Сімбочка.

Раніше ми писали, що PlayCity ухвалив рішення накласти штраф на ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу. Розмір санкції становить 600 мінімальних зарплат — 4,8 млн грн.

Крім того, у межах боротьби з нелегальною діяльністю у гральному бізнесі нещодавно створений регулятор ринку азартних ігор PlayCity вже заблокував 1300+ нелегальних казино.

