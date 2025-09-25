close-btn
PaySpaceMagazine

PlayCity оштрафував блогерку-мільйонницю на ₴4,8 млн

25.09.2025 16:30
Ольга Деркач

Державний регулятор з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity («ПлейСіті») оштрафував на ₴4,8 млн блогерку-мільйонницю за незаконну рекламу онлайн-казино

PlayCity оштрафував блогерку-мільйонницю на ₴4,8 млн

Фото: freepik.com, PlayCity

Про це PlayCity повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як йдеться в повідомленні, мова йде про популярну українську блогерку, яка відома під ніком Сімбочка в Instagram.

За даними регулятора, на своїй сторінці блогерка поширювала маніпулятивну рекламу, демонструвала процес гри та закликала реєструватися на сайті онлайн-казино.

Цікаве по темі: PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері грального бізнесу

Перевірка показала: реального акаунту гравця в організатора немає, тобто реклама була вдаваною. Системні порушення виявили під час моніторингу командою PlayCity, а також завдяки скаргам користувачів.

До цього PlayCity заблокував 7 instagram-акаунтів за незаконну рекламу казино — серед них відома блогерка Сімбочка.

Нагадаємо, що PlayCity заблокував ще 7 instagram-акаунтів за незаконну рекламу казино — серед них відома блогерка Сімбочка. Зазначається, що цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною авдиторією. На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories — показували «легкі виграші» й залишали активні посилання. Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та PlayCity.

Раніше ми писали, що PlayCity ухвалив рішення накласти штраф на ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу. Розмір санкції становить 600 мінімальних зарплат — 4,8 млн грн.

Крім того, у межах боротьби з нелегальною діяльністю у гральному бізнесі нещодавно створений регулятор ринку азартних ігор PlayCity вже заблокував 1300+ нелегальних казино.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій

Клуб білого бізнесу скоротився на 26% у 2025 — Опендатабот

Мільярдер назвав найбезпечніший актив для інвесторів

Рубрики: БезпекаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
У Дії запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності 24.09.2025

У Дії запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності
Національний депозитарій перейшов під управління НБУ 23.09.2025

Національний депозитарій перейшов під управління НБУ
НКЦПФР доповнила список SCAM-проєктів 22.09.2025

НКЦПФР доповнила список SCAM-проєктів
ФРС вперше у 2025 знизила відсоткову ставку: як відреагували ринки 18.09.2025

ФРС вперше у 2025 знизила відсоткову ставку: як відреагували ринки
Кабмін переглянув правила допомоги ВПО: деталі 18.09.2025

Кабмін переглянув правила допомоги ВПО: деталі
PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері грального бізнесу 18.09.2025

PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері грального бізнесу
Вибір редакції
Всі
Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності

 Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
Останні новини
Сьогодні  16:30

PlayCity оштрафував блогерку-мільйонницю на ₴4,8 млн

 Сьогодні  15:30

Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання у Дії

 Сьогодні  14:30

Скільки українці взяли іпотечних кредитів — НБУ

 Сьогодні  12:30

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій

 Сьогодні  11:20

Клуб білого бізнесу скоротився на 26% у 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  10:10

Мільярдер назвав найбезпечніший актив для інвесторів

 24.09.2025  21:00

2 компанії, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.