4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій

Біткоїн і альткоїни цього місяця не змогли піти за золотом та американським фондовим ринком, які оновлюють історичні максимуми. Однією з головних причин експерти називають нестачу ліквідності стейблкоїнів на криптобіржах

За даними аналітиків CryptoQuant, є чотири ключові фактори, які тиснуть на Біткоїн та альткоїни: скорочення ставки ФРС, резерви стейблкоїнів, позиції трейдерів із високим плечем і повторення історичних циклів.

Наразі Біткоїн опинився у пастці: брак ліквідності не дозволяє «бикам» підштовхнути ціну до нових максимумів. Тим часом золото й акції США продовжують оновлювати рекорди, що викликає сумніви у статусі криптовалют як мейнстримного класу активів.

На думку дослідників XWIN Research Japan, це природний історичний процес. На початку циклу зниження ставок інституційні гроші в першу чергу йдуть у високоліквідні активи — акції та золото. А криптовалюти, особливо альткоїни, завжди опиняються в «хвості» ліквідності й починають зростати лише після розширення апетиту до ризику.

Аналітики порівняли нинішню ситуацію з подіями річної давності і виявили схожий сценарій: короткий ривок після зниження ставки ФРС, потім корекція і вже пізніше — відставання, за яким слідує стрибок Біткоїна й Ethereum.

Стейблкоїни та трейдери з плечем

Ще один фактор — резерви стейблкоїнів. Хоча загальна пропозиція стейблкоїнів сягнула рекордних $308 млрд, з бірж виводиться більше, ніж заводиться. Це свідчить про обережність інвесторів та фіксацію прибутку. Ліквідність, фактично, «паркується» поза біржами — у містках, приватних угодах чи на гаманцях, а не використовується для купівлі BTC чи ETH.

Паралельно зростає частка трейдерів, які використовують хеджування та стратегії з високим кредитним плечем. Це типовий сигнал для бокового ринку.

«Відставання й стрибок»

За історією, Біткоїн часто спочатку відстає, а потім різко наздоганяє традиційні активи. Після історичних максимумів фондових індексів BTC у середньому додавав 12% за місяць і 35% за три місяці.

Попри короткострокові ризики — жорстку монетарну політику, абсорбцію ліквідності Мінфіном США та завершення опціонних контрактів — структура ринку залишається сприятливою для криптовалют. Як тільки цикл ліквідності дійде до них, Біткоїн і альткоїни отримають новий імпульс.

Джерело: Cointelegraph.