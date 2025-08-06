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PaySpaceMagazine

PlayCity вже заблокував понад 1300 нелегальних казино

06.08.2025 11:00
Ольга Деркач

У межах боротьби з нелегальною діяльністю у гральному бізнесі нещодавно створений регулятор ринку азартних ігор PlayCity вже заблокував 1300+ нелегальних казино

PlayCity вже заблокував понад 1300 нелегальних казино

PlayCity вже заблокував понад 1300 нелегальних казино Фото: freepik.com

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації після зустрічі заступника міністра Олександра Борнякова та Наталі Денікеєвої разом з керівником PlayCity Геннадієм Новіковим зустрілися з представниками Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Крім того, БЕБ розслідує майже 80 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор чи лотерей.

«Для країни важливо, щоб гральна сфера стала повноцінним сектором економіки та сплачувала податки. Так до держбюджету надійшло понад 9 мільярдів гривень від легальних казино за перше півріччя 2025 року. І наше партнерство з БЕБ — ще один крок до прозорого ринку, де кожен гравець захищений, а бізнес — платить податки, — пишуть у Мінцифри. — Вдячні команді БЕБ за підтримку і позицію. Спільна робота та цифровізація сфери — ключ до формування чесного, безпечного і справедливого ринку».

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Під час зустрічі посадовці домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.

Нагадаємо, що в Україні запрацював новий регулятор ринку азартних ігор — PlayCity.

ПлейСіті (PlayCity) ставить перед собою низку важливих завдань, що мають забезпечити прозорість, цифровізацію та безпеку грального ринку в Україні. Одне з головних — повна цифровізація процесу видачі ліцензій. Відтепер рішення ухвалюватимуться не вручну, а електронною системою, яка діятиме за чіткими критеріями, визначеними законодавством. Це дозволить усунути людський фактор і забезпечити однакові, прозорі правила для всіх учасників ринку.

Паралельно запускається державна онлайн-система моніторингу, яка в режимі реального часу стежитиме за роботою легальних казино. Водночас ПлейСіті продовжить блокувати сайти та застосунки нелегальних операторів.

Ще один важливий крок — оновлення реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Новий реєстр буде створено на платформі Дія.Engine — із дотриманням усіх норм захисту персональних даних і з розширеним функціоналом для операторів.

Окремим напрямом роботи є очищення ринку від казино з російським слідом. ПлейСіті, у тісній співпраці з правоохоронними органами, працюватиме над накладенням санкцій і анулюванням ліцензій операторів, які мають звʼязок з рф.

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Рубрики: БезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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