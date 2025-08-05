xAI презентувала ШІ для створення зображень і відео

Компанія Ілона Маска xAI офіційно запустила Grok Imagine — генератор зображень і відео — для всіх підписників SuperGrok та Premium+ у застосунку X для iOS

І, як і слід було очікувати від Маска, який позиціонує Grok як «без фільтрів» і провокативний ШІ, новий інструмент дозволяє створювати контент для дорослих.

Grok Imagine здатен перетворювати текстові або візуальні запити на 15-секундні відео з оригінальним аудіо. У ньому є так званий «spicy mode» — режим, що дозволяє генерувати сексуально відвертий контент, включаючи часткову наготу.

Водночас існують певні обмеження щодо рівня відвертості: багато «пікантних» запитів завершуються розмитими зображеннями, які недоступні для перегляду.

Поява контенту 18+ не стала несподіванкою — минулого місяця xAI уже представила гіперсексуалізованого аніме-компаньйона на базі ШІ. Проте, як і у випадку з Grok, чия «безмежна свобода» спершу викликала захоплення, а згодом призвела до поширення мізогінних, антисемітських та ненависницьких висловлювань, Grok Imagine теж може мати свої непередбачувані наслідки.

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Певні обмеження в Grok Imagine можуть заспокоїти, адже модель також дозволяє створювати зображення знаменитостей — від Дональда Трампа до Тейлор Свіфт — і для них діють окремі фільтри. Наприклад, якщо намагатися створити зображення вагітного Трампа — замість цього модель згенерує лише варіанти, де він тримає дитину або стоїть поруч із вагітною жінкою.

Хоча Grok Imagine ще на початковому етапі розвитку і лише починає конкурувати з такими гігантами, як Google DeepMind, OpenAI, Runway та китайськими аналогами, зображення людей часто виглядають неприродно — шкіра мов воскова, а вирази облич можуть здаватися мультяшними.

Попри це, інструмент вражає: він генерує зображення за лічені секунди на основі текстового запиту, автоматично створює нові варіанти під час прокручування, а також дозволяє перетворити їх у стилізовані відео. Інтерфейс зручний та інтуїтивно зрозумілий. Маск заявив у X, що модель буде «ставати кращою щодня».

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Джерело: Tech Crunch.