xAI Ілона Маска представив Grok 4

Стартап Ілона Маска у сфері штучного інтелекту (ШІ), xAI, презентував Grok 4 — нову версію чат-бота, всього через кілька місяців після попередньої. Це підкреслює шалену швидкість, з якою розвиваються сучасні ШІ-технології

Маск разом із командою xAI продемонстрував новинку під час відеотрансляції 9 липня. За його словами, Grok 4 уже доступний і «розумніший за майже всіх аспірантів у будь-якій галузі — одночасно». Чат-бот отримав покращення у сфері голосового спілкування, а компанія повідомила, що за результатами тестів Grok 4 обійшов моделі OpenAI та інших розробників.

«Часом йому може бракувати здорового глузду, і він ще не винайшов нові технології чи не відкрив нову фізику — але це лише питання часу», — зазначив Маск.

Презентація Grok 4 відбулася наступного дня після того, як компанія була змушена видалити неприйнятні пости, створені попередньою версією бота. У цих повідомленнях були антисемітські коментарі та недоречні відповіді користувачам.

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«Ми маємо переконатися, що штучний інтелект є хорошим», — сказав Маск, не згадавши скандал навколо Grok 3.

Вихід Grok 4 відбувається на тлі змін усередині xAI: у березні компанія об’єдналася з платформою X. Новостворена структура вже інтегрує інженерні ресурси та технології, щоб швидше розвивати Grok і розширювати його доступність для користувачів соцмережі. Також, за кілька годин до презентації Grok 4, про свою відставку оголосила СЕО X Лінда Яккаріно — тепер компанія залишилась без очільниці.

Тим часом Маск продовжує залучати значне фінансування для xAI, яка конкурує з такими гігантами, як Google (Alphabet), OpenAI та Meta, у гонитві за найпотужнішим чат-ботом. Компанія витрачає близько $1 млрд щомісяця, що демонструє масштаби її амбіцій у сфері ШІ.

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Джерело: Bloomberg.