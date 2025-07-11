close-btn
PaySpaceMagazine

xAI Ілона Маска представив Grok 4

11.07.2025 19:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Стартап Ілона Маска у сфері штучного інтелекту (ШІ), xAI, презентував Grok 4 — нову версію чат-бота, всього через кілька місяців після попередньої. Це підкреслює шалену швидкість, з якою розвиваються сучасні ШІ-технології

xAI Ілона Маска представив Grok 4

xAI Ілона Маска представив Grok 4 Фото: unsplash.com

Маск разом із командою xAI продемонстрував новинку під час відеотрансляції 9 липня. За його словами, Grok 4 уже доступний і «розумніший за майже всіх аспірантів у будь-якій галузі — одночасно». Чат-бот отримав покращення у сфері голосового спілкування, а компанія повідомила, що за результатами тестів Grok 4 обійшов моделі OpenAI та інших розробників.

«Часом йому може бракувати здорового глузду, і він ще не винайшов нові технології чи не відкрив нову фізику — але це лише питання часу», — зазначив Маск.

Презентація Grok 4 відбулася наступного дня після того, як компанія була змушена видалити неприйнятні пости, створені попередньою версією бота. У цих повідомленнях були антисемітські коментарі та недоречні відповіді користувачам.

Цікаве по темі: Ілон Маск втрачав понад $380 млн щодня у 2025 році

«Ми маємо переконатися, що штучний інтелект є хорошим», — сказав Маск, не згадавши скандал навколо Grok 3.

Вихід Grok 4 відбувається на тлі змін усередині xAI: у березні компанія об’єдналася з платформою X. Новостворена структура вже інтегрує інженерні ресурси та технології, щоб швидше розвивати Grok і розширювати його доступність для користувачів соцмережі. Також, за кілька годин до презентації Grok 4, про свою відставку оголосила СЕО X Лінда Яккаріно — тепер компанія залишилась без очільниці.

Тим часом Маск продовжує залучати значне фінансування для xAI, яка конкурує з такими гігантами, як Google (Alphabet), OpenAI та Meta, у гонитві за найпотужнішим чат-ботом. Компанія витрачає близько $1 млрд щомісяця, що демонструє масштаби її амбіцій у сфері ШІ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Маск перетворює X на фінансову платформу: що відомо

Ілон Маск розпочав тестування свого платіжного застосунку X Money

В Україні зʼявиться альтернатива Starlink Ілона Маска

Джерело: Bloomberg.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Як криптотрейдери використовують ШІ: огляд можливостей, ризиків та сервісів 11.07.2025

Як криптотрейдери використовують ШІ: огляд можливостей, ризиків та сервісів
OpenAI готує запуск браузера з вбудованим ШІ 10.07.2025

OpenAI готує запуск браузера з вбудованим ШІ
OpenAI анонсувала вихід нової моделі ChatGPT 07.07.2025

OpenAI анонсувала вихід нової моделі ChatGPT
ШІ масово забирає роботу в початківців у різних галузях: що буде далі 30.06.2025

ШІ масово забирає роботу в початківців у різних галузях: що буде далі
Google представив нову модель ШІ, яка може працювати без інтернету 26.06.2025

Google представив нову модель ШІ, яка може працювати без інтернету
Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника 18.06.2025

Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника
Вибір редакції
Всі
Як криптотрейдери використовують ШІ: огляд можливостей, ризиків та сервісів
ТОП статей 11.07.2025

Як криптотрейдери використовують ШІ: огляд можливостей, ризиків та сервісів

 Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
ТОП статей 04.07.2025

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
Останні новини
Сьогодні  20:00

Резидент Дія.City й учасник Brave1 Tencore залучив майже $4 млн від MITS Capital

 Сьогодні  19:00

xAI Ілона Маска представив Grok 4

 Сьогодні  18:00

Річна інфляція пішла на спад, уперше за 1,5 роки — Гетманцев

 Сьогодні  16:00

На тлі стрімкого зростання Біткоїна шорт-трейдери втратили понад $1 млрд

 Сьогодні  15:00

Український фонд F1V запускає проєкт на €50 млн для інвестицій у стартапи

 Сьогодні  14:00

Мережа «Аврора» відкрила свій перший магазин у Бухаресті

 Сьогодні  13:00

UGB отримав від ЄІБ €120 млн для підтримки українського бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber