В Україні зʼявиться альтернатива Starlink Ілона Маска

Eutelsat веде переговори з Європейським Союзом про надання додаткового доступу до інтернету в Україні

За останні два дні акції франко-британської супутникової групи зросли в ціні більш ніж утричі, додавши до своєї ринкової капіталізації понад 1 мільярд євро ($1,05 млрд). Це зростання відбулося на тлі перспективи того, що супутники OneWeb можуть замінити там Starlink Ілона Маска.

На зростання акцій тако вплинула сутичка між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка поставила під сумнів майбутнє Starlink в Україні.

З того часу лідери провідних європейських економік домовилися про збільшення витрат на оборону, а Європейська комісія запропонувала оборонний план для регіону вартістю 800 мільярдів євро.

Нещодавно чиновник Білого дому анонімно заявив, що Трамп призупинить всю військову допомогу Україні, відкриваючи шлях для Європи до активізації своїх зусиль.

«Ми обмінюємося думками з ЄС щодо того, як ми можемо сприяти посиленню зусиль України», — сказав представник Eutelsat, додавши, що компанія також має геостаціонарні (GEO) супутникові потужності, придатні для деяких застосувань в Україні.

Як повідомляється, ЄС вже вів переговори з Україною про Govsatcom як можливу альтернативу Starlink.

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Eutelsat управляє 35 геостаціонарними супутниками і розширила свою мережу низькоорбітальних супутників (LEO) до 600 супутників після придбання британської OneWeb у 2023 році.

Супутники OneWeb на низькій орбіті такі ж, як і у Starlink компанії Space X, чий флот з близько 7000 супутників забезпечує доступ до інтернету в 125 країнах.

Eutelsat заявляє, що пропонує такі ж можливості, як і Starlink, з точки зору покриття в Європі.

«Ми активно співпрацюємо з європейськими установами та діловими партнерами, щоб забезпечити швидке розгортання додаткових абонентських терміналів для критично важливих місій та об’єктів інфраструктури», — додали в компанії.

Компанія подвоїла свої зобов’язання щодо посилення європейської супутникової автономії та забезпечення доступу до інтернету в Україні.

«Це підкреслює важливість Eutelsat для європейської обороноздатності», — сказав аналітик ING Ян Фредерік Слікерман.

Донедавна перспективи європейської супутникової галузі були під питанням через сильну конкуренцію з боку США, незважаючи на рішучу прихильність Європейської комісії до запланованого супутникового угруповання IRIS².

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Джерело: Reuters.