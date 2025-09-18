close-btn
PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері грального бізнесу

18.09.2025 13:30
Ольга Деркач

Державний регулятор з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity («ПлейСіті») розпочинає видачу ліцензій

Фото: freepik.com, PlayCity

За розрахунками бюджет додатково поповниться на ₴50 мільйонів. Про це пише «ПлейСіті» у своєму Telegram.

Як наголошують у PlayCity видача ліцензій здійснюється за новими правилами у сфері азартних ігор, які раніше змінив Кабінет міністрів України.

Регулятор уже отримав перші запити на видачу ліцензій у трьох напрямах:

  • для онлайн-казино;
  • для B2B-виробників софту;
  • для грального обладнання.

Цікаве по темі: Стало відомо, скільки сайтів заблокував PlayCity за поширення азартних ігор без ліцензії

«Наша мета — сформувати прозорий, цивілізований ринок азартних ігор із чіткими правилами та однаковими вимогами для всіх учасників. Він має працювати як повноцінний сектор економіки, що стабільно наповнює бюджет. Надходження до держбюджету з галузі спрямуємо на посилення обороноздатності країни», — наголошують у «ПлейСіті».

Нагадаємо, що PlayCity заблокував ще 7 instagram-акаунтів за незаконну рекламу казино — серед них відома блогерка Сімбочка. Зазначається, що цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною авдиторією. На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories — показували «легкі виграші» й залишали активні посилання. Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та PlayCity.

Раніше ми писали, що PlayCity ухвалив рішення накласти штраф на ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу. Розмір санкції становить 600 мінімальних зарплат — 4,8 млн грн.

Крім того, у межах боротьби з нелегальною діяльністю у гральному бізнесі нещодавно створений регулятор ринку азартних ігор PlayCity вже заблокував 1300+ нелегальних казино.

PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері грального бізнесу

