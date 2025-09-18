close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні вилучать з обігу монети номіналом 10 копійок

18.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року

Фото: freepik.com

Ці монети залишаються платіжним засобом — банки, торговельні мережі та підприємства прийматимуть їх без обмежень, громадянам не потрібно їх обмінювати.

Втім, через зменшення попиту та значну кількість монет у обігу ухвалено рішення про їх поступове вилучення, що скоротить витрати держави та бізнесу на виготовлення й обіг.

Монети, що надходять у банки, повертатися в обіг не будуть — їх вилучатимуть та передаватимуть до НБУ для утилізації.

Що це означає

Із 1 жовтня 2025 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок, тобто:

  • банки України не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

Чому це потрібно

Наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
  • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

Цікаве по темі: НБУ змінить підхід до реалізації нумізматичної продукції

Щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема, у 2025 році готівковий обіг потребує карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок.Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

Про застосування правил заокруглення

У разі наявності в покупця монет номіналом 10 копійок він зможе і надалі ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він зможе видати покупцеві решту цим номіналом.

Водночас, якщо з 1 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку (раніше подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).

Заокруглення загальних сум у чеку під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводитиметься за такими правилами:

  • сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;
  • сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься (як це відбувалося і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що діяли в Україні з 2018 року).

Як свідчить попередній досвід використання правил заокруглення в Україні, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не цін індивідуальних товарів.

