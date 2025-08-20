PlayCity заблокував 7 відомих instagram-акаунтів за рекламу казино

Державний регулятор з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity заблокував ще 7 instagram-акаунтів за незаконну рекламу казино — серед них відома блогерка Сімбочка

Про це повідомила пресслужба PlayCity.

Зазначається, що цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки — блогерки з мільйонною авдиторією.

На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories — показували «легкі виграші» й залишали активні посилання.

Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та PlayCity.

У PlayCity нагадали, що реклама азартних ігор жорстко регулюється законом та має відповідати таким правилам:

Дозволена лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо.

Контент має бути позначений як 21+.

Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди.

Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів.

Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

«Теж бачите підозрілу рекламу казино? Надсилайте скриншоти і посилання сюди: info@playcity.gov.ua та долучайтеся до реформування гральної сфери», — додали у PlayCity.

Нагадаємо, що PlayCity нещодавно ухвалив рішення накласти штраф на ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу. Розмір санкції становить 600 мінімальних зарплат — 4,8 млн грн.

Також раніше ми писали, що регулятор на початку серпня також заблокував 7 instagram-акаунтів.

«Для країни важливо, щоб гральна сфера стала повноцінним сектором економіки та сплачувала податки. Так до держбюджету надійшло понад 9 мільярдів гривень від легальних казино за перше півріччя 2025 року. І наше партнерство з БЕБ — ще один крок до прозорого ринку, де кожен гравець захищений, а бізнес — платить податки, — написали тоді у Мінцифри. — Вдячні команді БЕБ за підтримку і позицію. Спільна робота та цифровізація сфери — ключ до формування чесного, безпечного і справедливого ринку».

